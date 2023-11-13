Экономика Бизнес Тюменские учреждения рискуют утратить чистоту. Скрин ФНС Тюменской области банкротит крупную клининговую компанию за долги по налогам 14 ноября 2023 в 16:31 Размер текста - 17 + Компания «Саттва», которой принадлежит несколько клининговых агентств, содержала в чистоте госучреждения и департаменты Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменским госучреждениям, департаментам и социальным структурам может потребоваться новый подрядчик, который будет содержать в чистоте казенные помещения. Арбитражный суд области принял иск о банкротстве клининговой компании «Саттва», сообщает портал «Электронное правосудие». «Дело А70-23918/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Клининговая компания ‚Саттва‘“, работающее в Тюмени. Сумма иска не обозначена, иск зарегистрирован в электронной системе», — говорится в картотеке арбитражных дел. По данным системы СБИС, за последние годы среди подрядчиков компании значились управы административных округов Тюмени, департамент земельных отношений и градостроительства, центр занятости населения. Так же у компании в активе есть один выполненный контракт с АО «Транснефть — Сибирь». В настоящий момент у компании нет финансовых рисков, хотя доходы компании снизились на 45%. В настоящий момент в системе СБИС отражено намерение ФНС подать иск о банкротстве компании. Однако в открытых источниках сумма и структура долга клининговой структуры бюджету не обозначена. Тюменским госучреждениям, департаментам и социальным структурам может потребоваться новый подрядчик, который будет содержать в чистоте казенные помещения. Арбитражный суд области принял иск о банкротстве клининговой компании «Саттва», сообщает портал «Электронное правосудие». «Дело А70-23918/2023, истец — межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 14 по Тюменской области. Ответчик — ООО „Клининговая компания ‚Саттва‘“, работающее в Тюмени. Сумма иска не обозначена, иск зарегистрирован в электронной системе», — говорится в картотеке арбитражных дел. По данным системы СБИС, за последние годы среди подрядчиков компании значились управы административных округов Тюмени, департамент земельных отношений и градостроительства, центр занятости населения. Так же у компании в активе есть один выполненный контракт с АО «Транснефть — Сибирь». В настоящий момент у компании нет финансовых рисков, хотя доходы компании снизились на 45%. В настоящий момент в системе СБИС отражено намерение ФНС подать иск о банкротстве компании. Однако в открытых источниках сумма и структура долга клининговой структуры бюджету не обозначена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям