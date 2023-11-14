В России увеличат пенсии в 2024 году

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Фиксированная выплата по страховой пенсии поднимется до 8 134,9 рублей Фото:

На пленарном заседании во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о повышении пенсии в 2024 году. Будут увеличены стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты пенсии по инвалидности и старости. Ответственным за повышение выплат к пенсиям назначен Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом говорится в соответствующем документе.

«Повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8 134,9 рублей. <…> Новые нормы также предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии», — говорится в документе. В нем объяснено, что один пенсионный коэффициент будет повышен до 133,1 рублей. Данный законопроект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения россиян.

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На пленарном заседании во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о повышении пенсии в 2024 году. Будут увеличены стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты пенсии по инвалидности и старости. Ответственным за повышение выплат к пенсиям назначен Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом говорится в соответствующем документе. «Повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8 134,9 рублей. <…> Новые нормы также предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии», — говорится в документе. В нем объяснено, что один пенсионный коэффициент будет повышен до 133,1 рублей. Данный законопроект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения россиян.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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