В России увеличат пенсии в 2024 году

На пленарном заседании во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о повышении пенсии в 2024 году. Будут увеличены стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты пенсии по инвалидности и старости. Ответственным за повышение выплат к пенсиям назначен Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом говорится в соответствующем документе.
«Повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8 134,9 рублей. <…> Новые нормы также предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии», — говорится в документе. В нем объяснено, что один пенсионный коэффициент будет повышен до 133,1 рублей. Данный законопроект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения россиян.
На пленарном заседании во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о повышении пенсии в 2024 году. Будут увеличены стоимость одного пенсионного коэффициента и размер фиксированной выплаты пенсии по инвалидности и старости. Ответственным за повышение выплат к пенсиям назначен Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом говорится в соответствующем документе. «Повысить размер фиксированной выплаты к страховой пенсии до 8 134,9 рублей. <…> Новые нормы также предлагают повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии», — говорится в документе. В нем объяснено, что один пенсионный коэффициент будет повышен до 133,1 рублей. Данный законопроект направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения россиян.