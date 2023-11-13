Жителям Ноябрьска станет труднее завести машину в мороз

Суд обязал коммунальщиков Ноябрьска демонтировать устройства для подогрева авто

Власти Ноябрьска возобновили борьбу с устройствами для подогрева (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрация Ноябрьска (ЯНАО) добилась судебного решения на ликвидацию самодельных устройств для подогрева автомобилей со стороны одной из управляющих компаний. Об этом URA.RU рассказал руководитель отдела городского отдела муниципального контроля Александр Сегбатов.

«Решение Восьмого Арбитражного суда вступило в силу в конце октября. Представители управляющей компании уже ликвидировали 95 процентов самодельных зарядных устройств для подзарядки аккумуляторов автомобилей, а также столбов с электрическими розетками», — рассказал Александр Сегбатов корреспонденту агентства.

В 2022 году в отдел муниципального контроля поступила жалоба, что к линии электропередач подключены самодельные устройства для подогрева автомобилей, на проводах наблюдается деформация изоляции, что создает угрозу для жизни прохожих. Мэрия обратилась в Арбитражный суд ЯНАО с иском об устранении нарушений, суд признал доводы администрации обоснованными. Но управляющая компания решила обжаловать решение и подала апелляцию. В конце октября Восьмой арбитражный суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

Установка таких самодельных устройств была запрещена поправками в правила городского благоустройства еще в 2021 году. Но проблема остается актуальной для города. Практически во всех многоквартирных домах Ноябрьска такие устройства имеются.