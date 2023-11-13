В Тюмени построят дороги в новом микрорайоне

14 ноября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Планируется построить дороги с тротуарами и остановки Фото: Илья Московец © URA.RU В новом ЖК, который расположится возле деревни Патрушева, обустроят дороги, остановки и освещение. Об этом сообщили в администрации Тюменского района. Заключение госэкспертизы по проекту планируется получить в 2024 году. «Сейчас разрабатывается проектная документация на комплексное строительство дорог с тротуарам, остановками и освещением на территории новой застройки д. Патрушева. После получения положительного заключения госэкспертизы (ориентировочно — в 2024 году) будем подавать заявку на финансирование строительных работ», — сообщили в официальной группе администрации. Ранее URA.RU писало, что на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят новую развязку. Она позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода.

В новом ЖК, который расположится возле деревни Патрушева, обустроят дороги, остановки и освещение. Об этом сообщили в администрации Тюменского района. Заключение госэкспертизы по проекту планируется получить в 2024 году. «Сейчас разрабатывается проектная документация на комплексное строительство дорог с тротуарам, остановками и освещением на территории новой застройки д. Патрушева. После получения положительного заключения госэкспертизы (ориентировочно — в 2024 году) будем подавать заявку на финансирование строительных работ», — сообщили в официальной группе администрации. Ранее URA.RU писало, что на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят новую развязку. Она позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода.