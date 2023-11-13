13 ноября 2023

В Тюмени построят дороги в новом микрорайоне

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, прохожий, слякоть, остановка общественного транспорта, остановка автобусная, ожидание автобуса
Планируется построить дороги с тротуарами и остановки Фото:

В новом ЖК, который расположится возле деревни Патрушева, обустроят дороги, остановки и освещение. Об этом сообщили в администрации Тюменского района. Заключение госэкспертизы по проекту планируется получить в 2024 году.

«Сейчас разрабатывается проектная документация на комплексное строительство дорог с тротуарам, остановками и освещением на территории новой застройки д. Патрушева. После получения положительного заключения госэкспертизы (ориентировочно — в 2024 году) будем подавать заявку на финансирование строительных работ», — сообщили в официальной группе администрации.

Ранее URA.RU писало, что на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят новую развязку. Она позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода.

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В новом ЖК, который расположится возле деревни Патрушева, обустроят дороги, остановки и освещение. Об этом сообщили в администрации Тюменского района. Заключение госэкспертизы по проекту планируется получить в 2024 году. «Сейчас разрабатывается проектная документация на комплексное строительство дорог с тротуарам, остановками и освещением на территории новой застройки д. Патрушева. После получения положительного заключения госэкспертизы (ориентировочно — в 2024 году) будем подавать заявку на финансирование строительных работ», — сообщили в официальной группе администрации. Ранее URA.RU писало, что на перекрестке улиц Запольной и Калинина построят новую развязку. Она позволит жителям быстрее заезжать в микрорайон Тюменская слобода.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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