Мэрия Нижневартовска снесет дом несмотря на решение суда и запрет прокурора

14 ноября 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Суд отказал в иске мэрии Нижневартовска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Городской суд Нижневартовска (ХМАО) отказал в иске мэрии, которая пыталась принудительно выселить жильцов квартир на первом этаже дома 4а по улице Мира, чтобы снести соседний дом 6а, где по соседству взорвался газ. Судья встал на сторону жителей опустевшего подъезда, не получивших компенсации и гарантий от администрации города — в случае повреждения квартир ответственность нес бы подрядчик, осуществлявший работы по демонтажу, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Суд отказал в иске администрации Нижневартовска. Жителей дома 4а не смогут выселить, чтобы снести разрушенную пятиэтажку», — сообщает журналист. Итоги процесса прокомментировала адвокат жителей Ирина Амирова. Она отметила, что администрация города зашла в судебный процесс безосновательно. «Она нарушает законы граждан своими действиями, и я считаю, что это все-таки большая победа. Почему-то администрация считает, что они не должны стоять на страже закона и граждан. Поэтому я считаю, что суд вынес законное и правильное решение», — уточнила Амирова. Сразу после заседания суда мэрия Нижневартовска опубликовала на своей странице «Вконтакте» пост о Мира,6а. В ней администрация утверждает, что соглашение с жильцами подписано, а жители первых этажей соседних не имеют права на новые квартиры или компенсацию выплатной стоимости. «Учитывая, что полученная экспертиза подтверждает, что несущая способность примыкающих домов сохранена, а во время работ по сносу дома за домами наблюдать эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, рассмотрение судебных исков о временном выселении граждан из жилых помещений, поданных администрацией города, не требуется», — указано в публикации. По данным источников агентства, в администрации обсуждался вопрос о сносе и отправки строительной техники к разрушенной пятиэтажки. «Планировалось, что дом начнут сносить уже в четверг», — отмечает инсайдер. В администрацию направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Нижневартовска скрыла проблемы со сносом дома, где взорвался газ. Прокуратура города запретила сносить здание до завершения всех судебных тяжб по расселению жильцов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Городской суд Нижневартовска (ХМАО) отказал в иске мэрии, которая пыталась принудительно выселить жильцов квартир на первом этаже дома 4а по улице Мира, чтобы снести соседний дом 6а, где по соседству взорвался газ. Судья встал на сторону жителей опустевшего подъезда, не получивших компенсации и гарантий от администрации города — в случае повреждения квартир ответственность нес бы подрядчик, осуществлявший работы по демонтажу, передает корреспондент URA.RU из зала заседаний. «Суд отказал в иске администрации Нижневартовска. Жителей дома 4а не смогут выселить, чтобы снести разрушенную пятиэтажку», — сообщает журналист. Итоги процесса прокомментировала адвокат жителей Ирина Амирова. Она отметила, что администрация города зашла в судебный процесс безосновательно. «Она нарушает законы граждан своими действиями, и я считаю, что это все-таки большая победа. Почему-то администрация считает, что они не должны стоять на страже закона и граждан. Поэтому я считаю, что суд вынес законное и правильное решение», — уточнила Амирова. Сразу после заседания суда мэрия Нижневартовска опубликовала на своей странице «Вконтакте» пост о Мира,6а. В ней администрация утверждает, что соглашение с жильцами подписано, а жители первых этажей соседних не имеют права на новые квартиры или компенсацию выплатной стоимости. «Учитывая, что полученная экспертиза подтверждает, что несущая способность примыкающих домов сохранена, а во время работ по сносу дома за домами наблюдать эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам ГО и ЧС, рассмотрение судебных исков о временном выселении граждан из жилых помещений, поданных администрацией города, не требуется», — указано в публикации. По данным источников агентства, в администрации обсуждался вопрос о сносе и отправки строительной техники к разрушенной пятиэтажки. «Планировалось, что дом начнут сносить уже в четверг», — отмечает инсайдер. В администрацию направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что мэрия Нижневартовска скрыла проблемы со сносом дома, где взорвался газ. Прокуратура города запретила сносить здание до завершения всех судебных тяжб по расселению жильцов.