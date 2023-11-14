После судов с мэрией Кургана бизнесмен переехал на Юг и открыл новое дело

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Из-за решения властей, по мнению предпринимателя, бизнес с пассажирскими перевозками перестал быть привлекателен разным его сторонам (архивное фото) Фото:

Курганский перевозчик переехал в один из южных регионов России, чтобы продолжать заниматься бизнесом, кардинально изменив его направление. Такое решение было принято после множества судебных разбирательств с администрацией Кургана. Об этом URA.RU рассказал сам перевозчик.

«Решил уехать из Курганской области и заниматься другим бизнесом. Власти с транспортной реформой окончательно уничтожили транспортную систему города», — поделился предприниматель. Также он пояснил, что транспортная реформа привела к снижению пассажиропотока в Кургане, из-за которого предприниматели не могут заработать, а в результате напряженной обстановки в этой сфере многие водители уезжают в другие регионы.

Одно из последних судебных разбирательств между бизнесменом и администрацией города было связано с отказом мэрии в выдаче документов необходимых для того, чтобы автобусы вышли на линию по маршрутам. Суд, как уточнил перевозчик, решил спор в его пользу. Но даже после этого, будущего у бизнеса курганец не увидел, потому решил развиваться в другом регионе России.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом в администрацию Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана пытается через суд лишить перевозчика нескольких маршрутов. При этом у бизнесмена свидетельство на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам действует до конца июля 2026 года.

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Курганский перевозчик переехал в один из южных регионов России, чтобы продолжать заниматься бизнесом, кардинально изменив его направление. Такое решение было принято после множества судебных разбирательств с администрацией Кургана. Об этом URA.RU рассказал сам перевозчик. «Решил уехать из Курганской области и заниматься другим бизнесом. Власти с транспортной реформой окончательно уничтожили транспортную систему города», — поделился предприниматель. Также он пояснил, что транспортная реформа привела к снижению пассажиропотока в Кургане, из-за которого предприниматели не могут заработать, а в результате напряженной обстановки в этой сфере многие водители уезжают в другие регионы. Одно из последних судебных разбирательств между бизнесменом и администрацией города было связано с отказом мэрии в выдаче документов необходимых для того, чтобы автобусы вышли на линию по маршрутам. Суд, как уточнил перевозчик, решил спор в его пользу. Но даже после этого, будущего у бизнеса курганец не увидел, потому решил развиваться в другом регионе России. Корреспондент URA.RU обратился с запросом в администрацию Кургана. После получения ответа новость будет дополнена. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана пытается через суд лишить перевозчика нескольких маршрутов. При этом у бизнесмена свидетельство на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам действует до конца июля 2026 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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