После судов с мэрией Кургана бизнесмен переехал на Юг и открыл новое дело

Из-за решения властей, по мнению предпринимателя, бизнес с пассажирскими перевозками перестал быть привлекателен разным его сторонам (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Курганский перевозчик переехал в один из южных регионов России, чтобы продолжать заниматься бизнесом, кардинально изменив его направление. Такое решение было принято после множества судебных разбирательств с администрацией Кургана. Об этом URA.RU рассказал сам перевозчик.

«Решил уехать из Курганской области и заниматься другим бизнесом. Власти с транспортной реформой окончательно уничтожили транспортную систему города», — поделился предприниматель. Также он пояснил, что транспортная реформа привела к снижению пассажиропотока в Кургане, из-за которого предприниматели не могут заработать, а в результате напряженной обстановки в этой сфере многие водители уезжают в другие регионы.

Одно из последних судебных разбирательств между бизнесменом и администрацией города было связано с отказом мэрии в выдаче документов необходимых для того, чтобы автобусы вышли на линию по маршрутам. Суд, как уточнил перевозчик, решил спор в его пользу. Но даже после этого, будущего у бизнеса курганец не увидел, потому решил развиваться в другом регионе России.

Корреспондент URA.RU обратился с запросом в администрацию Кургана. После получения ответа новость будет дополнена.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана пытается через суд лишить перевозчика нескольких маршрутов. При этом у бизнесмена свидетельство на перевозку пассажиров по муниципальным маршрутам действует до конца июля 2026 года.