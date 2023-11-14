Челябинское заксобрание выделило 180 млн рублей на субсидирование 13 авиарейсов

14 ноября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

В результате субсидий стоимость авиабилетов для граждан будет ниже рыночной Фото: Илья Московец © URA.RU Законодательное собрание Челябинской области в бюджете на 2024 год предусмотрело выделение 179,4 млн рублей на субсидирование 13 авиарейсов. Об этом URA.RU 14 ноября сообщили в пресс-службе ЗСО. «Ежегодно авиаперевозчикам предоставляются субсидии из федерального и региональных бюджетов на осуществление региональных воздушных перевозок, позволяющие пассажирам приобретать авиабилеты по льготной стоимости. В 2023 году на субсидирование авиаперевозок из бюджета Челябинской области выделено 152,0 млн рублей, на 2024 год запланировано 179,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2024 году авиамаршрутов. Авиаперевозчикам компенсируют стоимость рейсов по 11 маршрутам из Челябинска. Это рейсы в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград. Из Магнитогорска будут субсидироваться рейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды.

Законодательное собрание Челябинской области в бюджете на 2024 год предусмотрело выделение 179,4 млн рублей на субсидирование 13 авиарейсов. Об этом URA.RU 14 ноября сообщили в пресс-службе ЗСО. «Ежегодно авиаперевозчикам предоставляются субсидии из федерального и региональных бюджетов на осуществление региональных воздушных перевозок, позволяющие пассажирам приобретать авиабилеты по льготной стоимости. В 2023 году на субсидирование авиаперевозок из бюджета Челябинской области выделено 152,0 млн рублей, на 2024 год запланировано 179,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2024 году авиамаршрутов. Авиаперевозчикам компенсируют стоимость рейсов по 11 маршрутам из Челябинска. Это рейсы в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград. Из Магнитогорска будут субсидироваться рейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды.