Челябинское заксобрание выделило 180 млн рублей на субсидирование 13 авиарейсов

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Аэропорт. Магнитогорск, S7, аэропорт, посадка, приземление, самолет
В результате субсидий стоимость авиабилетов для граждан будет ниже рыночной Фото:

Законодательное собрание Челябинской области в бюджете на 2024 год предусмотрело выделение 179,4 млн рублей на субсидирование 13 авиарейсов. Об этом URA.RU 14 ноября сообщили в пресс-службе ЗСО.

«Ежегодно авиаперевозчикам предоставляются субсидии из федерального и региональных бюджетов на осуществление региональных воздушных перевозок, позволяющие пассажирам приобретать авиабилеты по льготной стоимости. В 2023 году на субсидирование авиаперевозок из бюджета Челябинской области выделено 152,0 млн рублей, на 2024 год запланировано 179,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2024 году авиамаршрутов. Авиаперевозчикам компенсируют стоимость рейсов по 11 маршрутам из Челябинска. Это рейсы в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград. Из Магнитогорска будут субсидироваться рейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды.

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Законодательное собрание Челябинской области в бюджете на 2024 год предусмотрело выделение 179,4 млн рублей на субсидирование 13 авиарейсов. Об этом URA.RU 14 ноября сообщили в пресс-службе ЗСО. «Ежегодно авиаперевозчикам предоставляются субсидии из федерального и региональных бюджетов на осуществление региональных воздушных перевозок, позволяющие пассажирам приобретать авиабилеты по льготной стоимости. В 2023 году на субсидирование авиаперевозок из бюджета Челябинской области выделено 152,0 млн рублей, на 2024 год запланировано 179,4 млн рублей», — сообщили в пресс-службе заксобрания. Федеральным агентством воздушного транспорта утвержден перечень субсидируемых в 2024 году авиамаршрутов. Авиаперевозчикам компенсируют стоимость рейсов по 11 маршрутам из Челябинска. Это рейсы в Казань, Волгоград, Махачкалу, Нижний Новгород, Нижневартовск, Красноярск, Самару, Минеральные Воды, Сургут, Ханты-Мансийск и Калининград. Из Магнитогорска будут субсидироваться рейсы в Екатеринбург и Минеральные Воды.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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