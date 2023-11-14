Вечером 12 ноября в одном из домов на Сортировке в Екатеринбурге, где жил 16-летний подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней подруги и ее матери, соседи слышали шум. Как рассказала URA.RU одна из жительниц дома, около 21:00 вечера громка кричала девушка.
«В подъезде был кипиш, я даже хотела выйти. Кричала девчонка, бегали по этажу, орали. Я лежала, телевизор смотрела, еще думала выйти, замечание сделать. Но сами понимаете, сейчас это опасно. И это продолжалось в течение получаса в промежутке с 20:00 до 21:00 вечера. Я подумала, может, играют, шутят, на скандал не было похоже. Может, под этим делом (выпивка, наркотики, — прим. URA.RU) выясняли отношения», — поделилась собеседница.
В Екатеринбурге 16-летнего школьника подозревают в убийстве 14-летней подруги из ревности к своему старшему брату. По предварительным данным, вечером 13 ноября он трижды ударил ее ножом в спину и шею, а после, чтобы скрыть преступление, зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого парень украл банковскую карту женщины, снял деньги и пошел гулять с другом, которому признался, что убил двух человек. Все, что известно о происшествии — в сюжете URA.RU.
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