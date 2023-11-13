На объездной в Тюмени светофором начал управлять искусственный интеллект

На перекрестке Обхода Тюмени и улицы Омутинской установили светофор, переключать который будут нейросети, анализирующие транспортный поток. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.
«Завершена модернизация светофора на перекрестке Обхода Тюмени и улицы Омутинской. Там установили шесть видеокамер, изображение с которых обрабатывают нейросети. Система способна проанализировать весь транспортный поток и выдать команду на переключение сигнала светофора: где загруженность больше, зеленая фаза горит дольше», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.
Там отметили, что по расчетам днем фаза увеличивается, а ночью, когда машин меньше, автоматически сокращается. Это позволяет автомобилям не скапливаться на перекрестке.
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