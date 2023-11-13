13 ноября 2023

На объездной в Тюмени светофором начал управлять искусственный интеллект

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, светофор, зеленый свет
Нейросеть сама определяет, когда стоит включить «зеленый» (архивное фото) Фото:

На перекрестке Обхода Тюмени и улицы Омутинской установили светофор, переключать который будут нейросети, анализирующие транспортный поток. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«Завершена модернизация светофора на перекрестке Обхода Тюмени и улицы Омутинской. Там установили шесть видеокамер, изображение с которых обрабатывают нейросети. Система способна проанализировать весь транспортный поток и выдать команду на переключение сигнала светофора: где загруженность больше, зеленая фаза горит дольше», — рассказали URA.RU в ГУС ТО.

Там отметили, что по расчетам днем фаза увеличивается, а ночью, когда машин меньше, автоматически сокращается. Это позволяет автомобилям не скапливаться на перекрестке.

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На перекрестке Обхода Тюмени и улицы Омутинской установили светофор, переключать который будут нейросети, анализирующие транспортный поток. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «Завершена модернизация светофора на перекрестке Обхода Тюмени и улицы Омутинской. Там установили шесть видеокамер, изображение с которых обрабатывают нейросети. Система способна проанализировать весь транспортный поток и выдать команду на переключение сигнала светофора: где загруженность больше, зеленая фаза горит дольше», — рассказали URA.RU в ГУС ТО. Там отметили, что по расчетам днем фаза увеличивается, а ночью, когда машин меньше, автоматически сокращается. Это позволяет автомобилям не скапливаться на перекрестке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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