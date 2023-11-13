13 ноября 2023

Во втором полугодии 2024 года в ЯНАО подорожают услуги ЖКХ

Правительство РФ определило оплату за ЖКХ для ЯНАО на 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Рост тарифов на ЖКХ в ЯНАО ожидается с 1 июля 2024 года Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе определили среднюю оплату за коммунальные услуги на 2024 год. Во второй половине следующего года зафиксирован рост на 8%. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО.

«На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 года №3147-р в Ямало-Ненецком автономном округе рост средней платы граждан за коммунальные услуги на 2024 год составит: с 1 января 2024 года — 0%, с 1 июля 2024 года — 8%. Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов по субъектам Российской Федерации с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в размере 0%», — сообщили в пресс-службе департамента.

Ранее URA.RU сообщало об утверждении кабмином РФ индекса размера оплаты услуг ЖКХ и диапазон, в пределах которых стоимость тарифов могут колебаться. Введенные индексы направлены на недопущение повышения стоимости ЖКХ региональными властями.

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В Ямало-Ненецком автономном округе определили среднюю оплату за коммунальные услуги на 2024 год. Во второй половине следующего года зафиксирован рост на 8%. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. «На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 года №3147-р в Ямало-Ненецком автономном округе рост средней платы граждан за коммунальные услуги на 2024 год составит: с 1 января 2024 года — 0%, с 1 июля 2024 года — 8%. Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов по субъектам Российской Федерации с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в размере 0%», — сообщили в пресс-службе департамента. Ранее URA.RU сообщало об утверждении кабмином РФ индекса размера оплаты услуг ЖКХ и диапазон, в пределах которых стоимость тарифов могут колебаться. Введенные индексы направлены на недопущение повышения стоимости ЖКХ региональными властями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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