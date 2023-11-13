Во втором полугодии 2024 года в ЯНАО подорожают услуги ЖКХ

Правительство РФ определило оплату за ЖКХ для ЯНАО на 2024 год

14 ноября 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

Рост тарифов на ЖКХ в ЯНАО ожидается с 1 июля 2024 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе определили среднюю оплату за коммунальные услуги на 2024 год. Во второй половине следующего года зафиксирован рост на 8%. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. «На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 года №3147-р в Ямало-Ненецком автономном округе рост средней платы граждан за коммунальные услуги на 2024 год составит: с 1 января 2024 года — 0%, с 1 июля 2024 года — 8%. Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов по субъектам Российской Федерации с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в размере 0%», — сообщили в пресс-службе департамента. Ранее URA.RU сообщало об утверждении кабмином РФ индекса размера оплаты услуг ЖКХ и диапазон, в пределах которых стоимость тарифов могут колебаться. Введенные индексы направлены на недопущение повышения стоимости ЖКХ региональными властями.

В Ямало-Ненецком автономном округе определили среднюю оплату за коммунальные услуги на 2024 год. Во второй половине следующего года зафиксирован рост на 8%. Об этом URA.RU рассказали в департаменте тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО. «На основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2023 года №3147-р в Ямало-Ненецком автономном округе рост средней платы граждан за коммунальные услуги на 2024 год составит: с 1 января 2024 года — 0%, с 1 июля 2024 года — 8%. Предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины индексов по субъектам Российской Федерации с 01 января 2024 года по 31 декабря 2024 года в размере 0%», — сообщили в пресс-службе департамента. Ранее URA.RU сообщало об утверждении кабмином РФ индекса размера оплаты услуг ЖКХ и диапазон, в пределах которых стоимость тарифов могут колебаться. Введенные индексы направлены на недопущение повышения стоимости ЖКХ региональными властями.