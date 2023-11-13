Правительство РФ утвердило индексы изменения размера платы за ЖКХ

13 ноября 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

Индексы направлены на контроль роста цен услуг ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кабмин РФ утвердил индексы размера оплаты услуг ЖКХ и диапазон, в пределах которых цены тарифов могут колебаться. Это следует из утвержденного правительством документа. «Правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024—2028 годы», — говорится в документе, который приводит РИА Новости. Контролировать исполнение будет Федеральная антимонопольная служба. Индексы, которые ввело правительство РФ, направлены на то, чтобы региональные власти не могли резко повысить цены на услуги ЖКХ. Тем самым будут защищены потребители. ТАСС пишет, что индексы будет зависеть от регионов. Например, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.

Кабмин РФ утвердил индексы размера оплаты услуг ЖКХ и диапазон, в пределах которых цены тарифов могут колебаться. Это следует из утвержденного правительством документа. «Правительство утвердило индексы изменения размера платы за услуги ЖКХ в среднем по регионам и предельно допустимые отклонения от этих величин по отдельным муниципальным образованиям на 2024—2028 годы», — говорится в документе, который приводит РИА Новости. Контролировать исполнение будет Федеральная антимонопольная служба. Индексы, которые ввело правительство РФ, направлены на то, чтобы региональные власти не могли резко повысить цены на услуги ЖКХ. Тем самым будут защищены потребители. ТАСС пишет, что индексы будет зависеть от регионов. Например, в Москве он составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%.