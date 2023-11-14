Россия нашла покупателей на новейшие транспортники Ил-76МД

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, кабина, ил-76мд
Ил-76МД будет продан странам СНГ и Юго-Восточной Азии Фото:

Россия продаст порядка 50 тяжелы транспортных самолетов Ил-76МД странам Юго-Восточной Азии и СНГ. Об этом сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев.

«Интерес большой. Страны, конечно, не хотелось бы называть. Но, в том числе из этого региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии», — заявил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Он добавил, что на стадии переговоров находятся порядка 50 самолетов Ил-76МД. Они обзавелись новым оборудованием, двигателем и характеристиками.

Транспортник Ил-76МД стал главной премьерой на экспозиции авиасалона РФ на выставке в Дубае. Самолет впервые за всю современную историю России показан за рубежом. Новый вариант Ил-76МД модернизирован. Большинство его агрегаторов и систем были обновлены.

Ранее сообщалось, что самолет Ил-76МД успешно прошел испытания. Он выполнил взлет и посадку с грунтовой взлетно-посадочной полосы. По словам «Ростеха», транспортник предназначен для перевозки и парашютного десантирования военного вооружения, грузов и личного состава.

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Россия продаст порядка 50 тяжелы транспортных самолетов Ил-76МД странам Юго-Восточной Азии и СНГ. Об этом сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев. «Интерес большой. Страны, конечно, не хотелось бы называть. Но, в том числе из этого региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии», — заявил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Он добавил, что на стадии переговоров находятся порядка 50 самолетов Ил-76МД. Они обзавелись новым оборудованием, двигателем и характеристиками. Транспортник Ил-76МД стал главной премьерой на экспозиции авиасалона РФ на выставке в Дубае. Самолет впервые за всю современную историю России показан за рубежом. Новый вариант Ил-76МД модернизирован. Большинство его агрегаторов и систем были обновлены. Ранее сообщалось, что самолет Ил-76МД успешно прошел испытания. Он выполнил взлет и посадку с грунтовой взлетно-посадочной полосы. По словам «Ростеха», транспортник предназначен для перевозки и парашютного десантирования военного вооружения, грузов и личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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