Армия и оружие Россия нашла покупателей на новейшие транспортники Ил-76МД 14 ноября 2023 в 17:06 Размер текста - 17 + Ил-76МД будет продан странам СНГ и Юго-Восточной Азии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россия продаст порядка 50 тяжелы транспортных самолетов Ил-76МД странам Юго-Восточной Азии и СНГ. Об этом сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев. «Интерес большой. Страны, конечно, не хотелось бы называть. Но, в том числе из этого региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии», — заявил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Он добавил, что на стадии переговоров находятся порядка 50 самолетов Ил-76МД. Они обзавелись новым оборудованием, двигателем и характеристиками. Транспортник Ил-76МД стал главной премьерой на экспозиции авиасалона РФ на выставке в Дубае. Самолет впервые за всю современную историю России показан за рубежом. Новый вариант Ил-76МД модернизирован. Большинство его агрегаторов и систем были обновлены. Ранее сообщалось, что самолет Ил-76МД успешно прошел испытания. Он выполнил взлет и посадку с грунтовой взлетно-посадочной полосы. По словам «Ростеха», транспортник предназначен для перевозки и парашютного десантирования военного вооружения, грузов и личного состава. Россия продаст порядка 50 тяжелы транспортных самолетов Ил-76МД странам Юго-Восточной Азии и СНГ. Об этом сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев. «Интерес большой. Страны, конечно, не хотелось бы называть. Но, в том числе из этого региона страны, которые хотят иметь такой парк военно-транспортных самолетов, страны СНГ, страны Юго-Восточной Азии», — заявил Михеев на Международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023. Он добавил, что на стадии переговоров находятся порядка 50 самолетов Ил-76МД. Они обзавелись новым оборудованием, двигателем и характеристиками. Транспортник Ил-76МД стал главной премьерой на экспозиции авиасалона РФ на выставке в Дубае. Самолет впервые за всю современную историю России показан за рубежом. Новый вариант Ил-76МД модернизирован. Большинство его агрегаторов и систем были обновлены. Ранее сообщалось, что самолет Ил-76МД успешно прошел испытания. Он выполнил взлет и посадку с грунтовой взлетно-посадочной полосы. По словам «Ростеха», транспортник предназначен для перевозки и парашютного десантирования военного вооружения, грузов и личного состава. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям