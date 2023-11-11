«Ростех» успешно испытал новый тяжелый самолет. Видео

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Споттинг в аэропорту "Кольцово" в рамках встречи участников авиаралли "Rallye Aero France". Екатеринбург, хвост, самолет, крыло, ил-76мд
В «Ростехе» сообщили, что у самолета обновили шасси Фото:

Новый отечественный самолет Ил-96-400М успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

«Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в рамках программы испытаний успешно выполнил посадку, а затем взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.

По данным «Ростеха», самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военного вооружения, личного состава и грузов. Отмечается, что Ил-76МД-90А считается более современной моделью Ил-76МД. На машине были улучшены взлетно-посадочные и крейсерские характеристики, также обновлены шасси, у которых высокий запас прочности. Новые характеристики помогают использовать самолет в разных погодных условиях.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что Ил-96-400М впервые поднялся воздух и совершил успешный полет. Самолет имеет четыре авиадвигателя ПС-90А1, которые создали пермские предприятия «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель».

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Новый отечественный самолет Ил-96-400М успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех». «Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в рамках программы испытаний успешно выполнил посадку, а затем взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства. По данным «Ростеха», самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военного вооружения, личного состава и грузов. Отмечается, что Ил-76МД-90А считается более современной моделью Ил-76МД. На машине были улучшены взлетно-посадочные и крейсерские характеристики, также обновлены шасси, у которых высокий запас прочности. Новые характеристики помогают использовать самолет в разных погодных условиях. Ранее в «Ростехе» сообщили, что Ил-96-400М впервые поднялся воздух и совершил успешный полет. Самолет имеет четыре авиадвигателя ПС-90А1, которые создали пермские предприятия «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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