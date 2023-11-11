Новый отечественный самолет Ил-96-400М успешно выполнил посадку и взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».
«Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в рамках программы испытаний успешно выполнил посадку, а затем взлет с грунтовой взлетно-посадочной полосы», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в
По данным «Ростеха», самолет предназначен для перевозки и парашютного десантирования военного вооружения, личного состава и грузов. Отмечается, что Ил-76МД-90А считается более современной моделью Ил-76МД. На машине были улучшены взлетно-посадочные и крейсерские характеристики, также обновлены шасси, у которых высокий запас прочности. Новые характеристики помогают использовать самолет в разных погодных условиях.
Ранее в «Ростехе» сообщили, что Ил-96-400М впервые поднялся воздух и совершил успешный полет. Самолет имеет четыре авиадвигателя ПС-90А1, которые создали пермские предприятия «ОДК — Пермские моторы» и «ОДК-Авиадвигатель».
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