Свердловчанка спрыгнула с третьего этажа, спасаясь от мучительниц

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Над женщиной издевались в квартире, поэтому она решила сбежать через окно Фото:

В Краснотурьинске (Свердловская область) 47-летняя местная жительница Лариса спрыгнула с балкона третьего этажа, чтобы спастись от женщин, издевавшихся над ней. У пострадавшей множественные переломы, раздроблены кости, сотрясение мозга, рассказал ее родственник.

В квартиру Ларису заманила к себе сожительница ее бывшего гражданского супруга под тем предлогом, что даст важную информацию. После этого, пишет Е1 со ссылкой на родственника пострадавшей, над Ларисой начали издеваться — избивать, закрывать рот рукой. «После часа издевательств одна из женщин достала нож и пообещала расправиться с Ларисой. Единственный выход выжить для тети был — выпрыгнуть. Сейчас ей несколько месяцев придется лежать прикованной к постели и ходить под себя», — поделился собеседник.

В полиции информацию об инциденте подтвердили, сообщение зарегистрировали. «Решение по данному материалу будет принято после выписки из больницы данной гражданки. Это надо, чтобы определить степень тяжести. Все участники опрошены. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в МО МВД «Краснотурьинский».

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В Краснотурьинске (Свердловская область) 47-летняя местная жительница Лариса спрыгнула с балкона третьего этажа, чтобы спастись от женщин, издевавшихся над ней. У пострадавшей множественные переломы, раздроблены кости, сотрясение мозга, рассказал ее родственник. В квартиру Ларису заманила к себе сожительница ее бывшего гражданского супруга под тем предлогом, что даст важную информацию. После этого, пишет Е1 со ссылкой на родственника пострадавшей, над Ларисой начали издеваться — избивать, закрывать рот рукой. «После часа издевательств одна из женщин достала нож и пообещала расправиться с Ларисой. Единственный выход выжить для тети был — выпрыгнуть. Сейчас ей несколько месяцев придется лежать прикованной к постели и ходить под себя», — поделился собеседник. В полиции информацию об инциденте подтвердили, сообщение зарегистрировали. «Решение по данному материалу будет принято после выписки из больницы данной гражданки. Это надо, чтобы определить степень тяжести. Все участники опрошены. Проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение», — рассказали в МО МВД «Краснотурьинский».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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