Общество Умер сооснователь рок-группы «Алиса» Шаталин 14 ноября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 + Андрей Шаталин ушел из жизни в возрасте 63 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Один из основателей рок-группы «Алиса», музыкант и гитарист Андрей Шаталин умер. Об этом сообщила группа. «Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023 года», — говорится в посте группы в соцсети « Вконтакте ». Группа также выразила соболезнования родным и близким музыканта. Шаталин в 1983 году стал одним из основателей рок-группы «Алиса». В ней он играл до 2003 года. Один из основателей рок-группы «Алиса», музыкант и гитарист Андрей Шаталин умер. Об этом сообщила группа. «Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023 года», — говорится в посте группы в соцсети «Вконтакте». Группа также выразила соболезнования родным и близким музыканта. Шаталин в 1983 году стал одним из основателей рок-группы «Алиса». В ней он играл до 2003 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям