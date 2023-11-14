Умер сооснователь рок-группы «Алиса» Шаталин

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Андрей Шаталин ушел из жизни в возрасте 63 лет Фото:

Один из основателей рок-группы «Алиса», музыкант и гитарист Андрей Шаталин умер. Об этом сообщила группа.

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023 года», — говорится в посте группы в соцсети «Вконтакте». Группа также выразила соболезнования родным и близким музыканта.

Шаталин в 1983 году стал одним из основателей рок-группы «Алиса». В ней он играл до 2003 года.

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Один из основателей рок-группы «Алиса», музыкант и гитарист Андрей Шаталин умер. Об этом сообщила группа. «Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023 года», — говорится в посте группы в соцсети «Вконтакте». Группа также выразила соболезнования родным и близким музыканта. Шаталин в 1983 году стал одним из основателей рок-группы «Алиса». В ней он играл до 2003 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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