Барби-чиновниц из ХМАО отправили на трудотерапию. Инсайд

14 ноября 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Гламурных сотрудниц УКС Пыть-Яха заставили отмывать сквер Фото: Размик Закарян © URA.RU Гламурным сотрудницам управления капитального строительства Пыть-Яха, известным по скандальным публикациям в соцсетях, пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина. Об этом URA.RU рассказал источник в местном строительном истеблишменте. «Сотрудницы УКС, которые публиковали скандальные посты в соцсетях, отправились на исправительные работы. Девушкам в мороз пришлось избавляться от грязи на детских фигурках-скалодромах. Трудотерапию организовала сама директор УКСа Ровенна Киркина», — сообщает инсайдер. Руководитель управления капстроя Киркина подтвердила, что ее подчиненные отмывали сквер перед приемкой. Однако от дальнейших комментариев отказалась. В мэрию города направлен запрос, ответ ожидается. «Барби-чиновницами» окрестили двух сотрудниц УКС Пыть-Яха — Екатерину Смирнову и Ирину Спис. Последняя публиковала откровенные фото под псевдонимом. Сминова записала скандальный видеоролик, раскачиваясь в кресле на фоне розовых обоев, оголив ногу и трогая себя за грудь. «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст. Ранее URA.RU писало, что депутата думы Пыть-Яха Людмилу Завадскую исключили из рабочих чатов. Бойкот ей объявили после того, как она опубликовала в своих соцсетях пост, где показала на видео некачественную работу подрядчика, благоустраивавшего сквер Есенина за 10 миллионов рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гламурным сотрудницам управления капитального строительства Пыть-Яха, известным по скандальным публикациям в соцсетях, пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина. Об этом URA.RU рассказал источник в местном строительном истеблишменте. «Сотрудницы УКС, которые публиковали скандальные посты в соцсетях, отправились на исправительные работы. Девушкам в мороз пришлось избавляться от грязи на детских фигурках-скалодромах. Трудотерапию организовала сама директор УКСа Ровенна Киркина», — сообщает инсайдер. Руководитель управления капстроя Киркина подтвердила, что ее подчиненные отмывали сквер перед приемкой. Однако от дальнейших комментариев отказалась. В мэрию города направлен запрос, ответ ожидается. «Барби-чиновницами» окрестили двух сотрудниц УКС Пыть-Яха — Екатерину Смирнову и Ирину Спис. Последняя публиковала откровенные фото под псевдонимом. Сминова записала скандальный видеоролик, раскачиваясь в кресле на фоне розовых обоев, оголив ногу и трогая себя за грудь. «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст. Ранее URA.RU писало, что депутата думы Пыть-Яха Людмилу Завадскую исключили из рабочих чатов. Бойкот ей объявили после того, как она опубликовала в своих соцсетях пост, где показала на видео некачественную работу подрядчика, благоустраивавшего сквер Есенина за 10 миллионов рублей.