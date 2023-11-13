13 ноября 2023

Барби-чиновниц из ХМАО отправили на трудотерапию. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Премия Моменты. Екатеринбург, данилова анна, премия моменты, уральская барби
Гламурных сотрудниц УКС Пыть-Яха заставили отмывать сквер Фото:

Гламурным сотрудницам управления капитального строительства Пыть-Яха, известным по скандальным публикациям в соцсетях, пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина. Об этом URA.RU рассказал источник в местном строительном истеблишменте.

«Сотрудницы УКС, которые публиковали скандальные посты в соцсетях, отправились на исправительные работы. Девушкам в мороз пришлось избавляться от грязи на детских фигурках-скалодромах. Трудотерапию организовала сама директор УКСа Ровенна Киркина», — сообщает инсайдер.

Руководитель управления капстроя Киркина подтвердила, что ее подчиненные отмывали сквер перед приемкой. Однако от дальнейших комментариев отказалась. В мэрию города направлен запрос, ответ ожидается.

«Барби-чиновницами» окрестили двух сотрудниц УКС Пыть-Яха — Екатерину Смирнову и Ирину Спис. Последняя публиковала откровенные фото под псевдонимом. Сминова записала скандальный видеоролик, раскачиваясь в кресле на фоне розовых обоев, оголив ногу и трогая себя за грудь. «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст.

Ранее URA.RU писало, что депутата думы Пыть-Яха Людмилу Завадскую исключили из рабочих чатов. Бойкот ей объявили после того, как она опубликовала в своих соцсетях пост, где показала на видео некачественную работу подрядчика, благоустраивавшего сквер Есенина за 10 миллионов рублей.

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Гламурным сотрудницам управления капитального строительства Пыть-Яха, известным по скандальным публикациям в соцсетях, пришлось лично отмывать перед приемкой сквер Есенина. Об этом URA.RU рассказал источник в местном строительном истеблишменте. «Сотрудницы УКС, которые публиковали скандальные посты в соцсетях, отправились на исправительные работы. Девушкам в мороз пришлось избавляться от грязи на детских фигурках-скалодромах. Трудотерапию организовала сама директор УКСа Ровенна Киркина», — сообщает инсайдер. Руководитель управления капстроя Киркина подтвердила, что ее подчиненные отмывали сквер перед приемкой. Однако от дальнейших комментариев отказалась. В мэрию города направлен запрос, ответ ожидается. «Барби-чиновницами» окрестили двух сотрудниц УКС Пыть-Яха — Екатерину Смирнову и Ирину Спис. Последняя публиковала откровенные фото под псевдонимом. Сминова записала скандальный видеоролик, раскачиваясь в кресле на фоне розовых обоев, оголив ногу и трогая себя за грудь. «Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», — гласил сопроводительный текст. Ранее URA.RU писало, что депутата думы Пыть-Яха Людмилу Завадскую исключили из рабочих чатов. Бойкот ей объявили после того, как она опубликовала в своих соцсетях пост, где показала на видео некачественную работу подрядчика, благоустраивавшего сквер Есенина за 10 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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