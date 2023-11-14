Reuters: Yandex хочет продать все российские активы за один раз

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Международная выставка-форум Россия ВДНХ. Москва, яндекс
Yandex N.V хочет уйти из России Фото:

Голландская компания Yandex N.V, которая является головной для российского «Яндекса», хочет продать все свои активы в РФ за один раз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

«Yandex N.V рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз, а не только контрольного пакета акций», — говорится в материале. По информации одного источника, стоимость всех активов с учетом 50-процентной скидки оценивается в 560 миллиарда рублей.

На этом фоне акции «Яндекса» на Мосбирже резко подскочили. На момент написания материала, одна акция компании максимум стоила 2 677,8 рублей, а днем ранее — 2 599.

В ноябре 2022 года Yandex N.V решила разделить российский и международный бизнес, сообщали в пресс-службе «Яндекса». Однако процесс продажи активов до сих пор идет.

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Голландская компания Yandex N.V, которая является головной для российского «Яндекса», хочет продать все свои активы в РФ за один раз. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника. «Yandex N.V рассматривает возможность продажи всех своих российских активов за один раз, а не только контрольного пакета акций», — говорится в материале. По информации одного источника, стоимость всех активов с учетом 50-процентной скидки оценивается в 560 миллиарда рублей. На этом фоне акции «Яндекса» на Мосбирже резко подскочили. На момент написания материала, одна акция компании максимум стоила 2 677,8 рублей, а днем ранее — 2 599. В ноябре 2022 года Yandex N.V решила разделить российский и международный бизнес, сообщали в пресс-службе «Яндекса». Однако процесс продажи активов до сих пор идет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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