Пермский губернатор Махонин на встрече с Медведевым получил важный партийный пост

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил региональное отделение политической партии «Единая Россия» в статусе «врио». Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак в Telegram. По его словам, сегодня кандидаты в секретари реготделений встретились с ним и с Дмитрием Медведевым, который является председателем партии.
«В ближайшее время новые руководители возглавят шесть региональных отделений „Единой России“. Это произойдет в Красноярском, Пермском и Забайкальском краях, Омской и Ярославской областях, на Чукотке. Сегодня кандидаты в секретари региональных отделений встретились с Дмитрием Медведевым. Сегодня же решением Президиума Генсовета они назначены временно исполняющими обязанности. Ими стали: […] губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — написал Турчак.
Также перед кандидатами были поставлены партийные задачи. Прежде всего, это поддержка участников СВО и их семей, помощь фронту. Также Медведев вручил Махонину партбилет. О том, что Махонин готовится вступить в партию и возглавить реготделение ЕР в Прикамье, стало известно летом.
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