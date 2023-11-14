Пермский губернатор Махонин на встрече с Медведевым получил важный партийный пост

Губернатор Пермского края Махонин возглавил реготделение «Единой России»
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Дмитрий Махонин будет руководить региональным отделением ЕР в Прикамье в статусе «врио» Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил региональное отделение политической партии «Единая Россия» в статусе «врио». Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак в Telegram. По его словам, сегодня кандидаты в секретари реготделений встретились с ним и с Дмитрием Медведевым, который является председателем партии.

«В ближайшее время новые руководители возглавят шесть региональных отделений „Единой России“. Это произойдет в Красноярском, Пермском и Забайкальском краях, Омской и Ярославской областях, на Чукотке. Сегодня кандидаты в секретари региональных отделений встретились с Дмитрием Медведевым. Сегодня же решением Президиума Генсовета они назначены временно исполняющими обязанности. Ими стали: […] губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — написал Турчак.

Также перед кандидатами были поставлены партийные задачи. Прежде всего, это поддержка участников СВО и их семей, помощь фронту. Также Медведев вручил Махонину партбилет. О том, что Махонин готовится вступить в партию и возглавить реготделение ЕР в Прикамье, стало известно летом.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин возглавил региональное отделение политической партии «Единая Россия» в статусе «врио». Об этом сообщил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак в Telegram. По его словам, сегодня кандидаты в секретари реготделений встретились с ним и с Дмитрием Медведевым, который является председателем партии. «В ближайшее время новые руководители возглавят шесть региональных отделений „Единой России“. Это произойдет в Красноярском, Пермском и Забайкальском краях, Омской и Ярославской областях, на Чукотке. Сегодня кандидаты в секретари региональных отделений встретились с Дмитрием Медведевым. Сегодня же решением Президиума Генсовета они назначены временно исполняющими обязанности. Ими стали: […] губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — написал Турчак. Также перед кандидатами были поставлены партийные задачи. Прежде всего, это поддержка участников СВО и их семей, помощь фронту. Также Медведев вручил Махонину партбилет. О том, что Махонин готовится вступить в партию и возглавить реготделение ЕР в Прикамье, стало известно летом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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