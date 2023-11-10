«Коммерсант»: Махонин возглавит реготделение «Единой России» в Пермском крае

По словам Дмитрия Махонина, «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Глава Пермского края Дмитрий Махонин после вступления в «Единую Россию», вполне вероятно, может возглавить региональное отделение партии. Своим мнением поделились источники в краевой политэлите.

«После вступления в партию Дмитрий Махонин может возглавить реготделение ЕР. Главы нескольких регионов являются секретарями региональных отделений „Единой России“. Это федеральный тренд», — рассказали собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».

Согласно прогнозу, действующий секретарь прикамского отделения ЕР Вячеслав Григорьев займет пост заместителя, при этом он продолжит руководить текущей работой. Подобные кадровые перестановки не исключают и источники, знакомые с планами регионального отделения партии.

Махонин официально вступил в «Единую Россию» ранее. Заявление прикамского губернатора было поддержано единогласно. В региональном отделении отмечали, что Махонин выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями ЕР с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица Пермского края. По данным источников URA.RU, за партбилетом Махонин поедет в Москву на следующей неделе.