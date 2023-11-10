10 ноября 2023

«Коммерсант»: Махонин возглавит реготделение «Единой России» в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский круизный форум. Пермь., махонин дмитрий
По словам Дмитрия Махонина, «Единая Россия» является ключевой политической силой в стране и в регионе Фото:

Глава Пермского края Дмитрий Махонин после вступления в «Единую Россию», вполне вероятно, может возглавить региональное отделение партии. Своим мнением поделились источники в краевой политэлите.

«После вступления в партию Дмитрий Махонин может возглавить реготделение ЕР. Главы нескольких регионов являются секретарями региональных отделений „Единой России“. Это федеральный тренд», — рассказали собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».

Согласно прогнозу, действующий секретарь прикамского отделения ЕР Вячеслав Григорьев займет пост заместителя, при этом он продолжит руководить текущей работой. Подобные кадровые перестановки не исключают и источники, знакомые с планами регионального отделения партии.

Махонин официально вступил в «Единую Россию» ранее. Заявление прикамского губернатора было поддержано единогласно. В региональном отделении отмечали, что Махонин выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями ЕР с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица Пермского края. По данным источников URA.RU, за партбилетом Махонин поедет в Москву на следующей неделе.

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Глава Пермского края Дмитрий Махонин после вступления в «Единую Россию», вполне вероятно, может возглавить региональное отделение партии. Своим мнением поделились источники в краевой политэлите. «После вступления в партию Дмитрий Махонин может возглавить реготделение ЕР. Главы нескольких регионов являются секретарями региональных отделений „Единой России“. Это федеральный тренд», — рассказали собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». Согласно прогнозу, действующий секретарь прикамского отделения ЕР Вячеслав Григорьев займет пост заместителя, при этом он продолжит руководить текущей работой. Подобные кадровые перестановки не исключают и источники, знакомые с планами регионального отделения партии. Махонин официально вступил в «Единую Россию» ранее. Заявление прикамского губернатора было поддержано единогласно. В региональном отделении отмечали, что Махонин выстроил конструктивные взаимоотношения с представителями ЕР с первых дней своей работы на посту высшего должностного лица Пермского края. По данным источников URA.RU, за партбилетом Махонин поедет в Москву на следующей неделе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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