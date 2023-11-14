Партия «Единая Россия» меняет региональных руководителей

14 ноября 2023 в 21:52 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев (слева на фото) встретился с кандидатами Фото: Владимир Андреев © URA.RU В шести субъектах РФ сменят руководителей региональных отделений партии «Единая Россия». Председатель партии, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак встретились с кандидатами. «Кандидатами стали: в Красноярском крае — губернатор Михаил Котюков, в Чукотском автономном округе — глава региона Владислав Кузнецов, в Пермском крае — губернатор Дмитрий Махонин, в Омской области — губернатор Виталий Хоценко, в Ярославской области — министр регионального развития Евгений Чуркин, в Забайкальском крае — начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец», — передает пресс-служба «Единой России». Дмитрий Медведев отметил, что главы регионов, которые станут секретарями реготделений, не просто «получат надбавку». По его словам, это полноценная отдельная работа. «В этом сила правящей партии — вы сможете добиться соединения возможностей. Если вы будете настойчиво трудиться, все получится», — поделился Медведев. На встрече с кандидатами были затронуты задачи, которые стоят перед региональными отделениями партий. Часть из них касается поддержки участников спецоперации и их семей и выполнения программы «Единой России». Андрей Турчак отметил, что у кандидатов есть хороший электоральный опыт. «Котюков, Хоценко и Кузнецов буквально этой осенью прошли через собственные выборы. Другие коллеги в том или ином виде участвовали в кампаниях в своих регионах», — сказал Андрей Турчак. Кандидаты рассказали о своих планах работы в реготделениях партии. Котюков, Хоценко отметили, что главное для них — поддержка участников спецоперации. Глава Омской области сообщил, что у него также есть планы по развитию городской инфраструктуры. Махонин рассказал, что будет заниматься поддержкой оборонных предприятий и людей, которые на них работают. Также регион будет участвовать в совместном с «Газпромом» проекте по газификации. Для Чуркина важным является развитие сферы здравоохранения. Антонец рассказал про решение социальных вопросов, подчеркнув, что партия уделяет особое внимание развитию соцсферы в регионе. После встречи все кандидаты были назначены временно исполняющими обязанностями руководителей региональных отделений «Единой России». Их кандидатуры рассмотрят на региональных конференциях до конца ноября. Медведев на мероприятии заявил, что «Единая Россия» — партия реальных дел. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В шести субъектах РФ сменят руководителей региональных отделений партии «Единая Россия». Председатель партии, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев и секретарь Генсовета Андрей Турчак встретились с кандидатами. «Кандидатами стали: в Красноярском крае — губернатор Михаил Котюков, в Чукотском автономном округе — глава региона Владислав Кузнецов, в Пермском крае — губернатор Дмитрий Махонин, в Омской области — губернатор Виталий Хоценко, в Ярославской области — министр регионального развития Евгений Чуркин, в Забайкальском крае — начальник Забайкальской железной дороги Владимир Антонец», — передает пресс-служба «Единой России». Дмитрий Медведев отметил, что главы регионов, которые станут секретарями реготделений, не просто «получат надбавку». По его словам, это полноценная отдельная работа. «В этом сила правящей партии — вы сможете добиться соединения возможностей. Если вы будете настойчиво трудиться, все получится», — поделился Медведев. На встрече с кандидатами были затронуты задачи, которые стоят перед региональными отделениями партий. Часть из них касается поддержки участников спецоперации и их семей и выполнения программы «Единой России». Андрей Турчак отметил, что у кандидатов есть хороший электоральный опыт. «Котюков, Хоценко и Кузнецов буквально этой осенью прошли через собственные выборы. Другие коллеги в том или ином виде участвовали в кампаниях в своих регионах», — сказал Андрей Турчак. Кандидаты рассказали о своих планах работы в реготделениях партии. Котюков, Хоценко отметили, что главное для них — поддержка участников спецоперации. Глава Омской области сообщил, что у него также есть планы по развитию городской инфраструктуры. Махонин рассказал, что будет заниматься поддержкой оборонных предприятий и людей, которые на них работают. Также регион будет участвовать в совместном с «Газпромом» проекте по газификации. Для Чуркина важным является развитие сферы здравоохранения. Антонец рассказал про решение социальных вопросов, подчеркнув, что партия уделяет особое внимание развитию соцсферы в регионе. После встречи все кандидаты были назначены временно исполняющими обязанностями руководителей региональных отделений «Единой России». Их кандидатуры рассмотрят на региональных конференциях до конца ноября. Медведев на мероприятии заявил, что «Единая Россия» — партия реальных дел.