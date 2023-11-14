«OBI Россия» намерена отсудить товарный знак у немецкой компании

14 ноября 2023 в 22:26 Размер текста - 17 +

«OBI Россия» не хочет менять название после ухода материнской компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российская сеть OBI не хочет менять название после выхода из рынка РФ материнской компании OBI GmbH & Co. Deutschland KG. Исполнительный директор сети «OBI Россия» Максим Суравегин заявил, что компания хочет отстоять свое имя в судебном порядке. «Прекращение работы действующих магазинов является неприемлемым для российских бенефициаров. <…> Именно поэтому отстоять наше имя, юридические права и своих сотрудников — важный момент для дальнейшего развития компании как одного из ключевых игроков DIY-рынка», — заявил Максим Суравегин, его слова приводит ТАСС. Отмечается, что российская сеть подала иск к «Оби франчайзинговый центр». Первое заседание по делу состоится в январе 2024 года. При этом в немецкой компании заявили, что они против использования названия оригинальной сети для «OBI Россия». До этого старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько рассказала ТАСС, что после того, как немецкий OBI ушел из России, собственники российского бизнеса должны были переименовать сеть. Было выдвинуто несколько вариантов: Hobi, Obbi и Domus. Однако они все еще находятся на стадии формальной экспертизы. В задачи «OBI Россия» входит продолжение работы после ухода материнской компании. После ухода западных брендов из РФ были переименованы несколько сетей. Так, изменения коснулись McDonald’s, теперь он «Вкусно — и точка», и KFC. Последний бренд в России теперь называется Rostic’s. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российская сеть OBI не хочет менять название после выхода из рынка РФ материнской компании OBI GmbH & Co. Deutschland KG. Исполнительный директор сети «OBI Россия» Максим Суравегин заявил, что компания хочет отстоять свое имя в судебном порядке. «Прекращение работы действующих магазинов является неприемлемым для российских бенефициаров. <…> Именно поэтому отстоять наше имя, юридические права и своих сотрудников — важный момент для дальнейшего развития компании как одного из ключевых игроков DIY-рынка», — заявил Максим Суравегин, его слова приводит ТАСС. Отмечается, что российская сеть подала иск к «Оби франчайзинговый центр». Первое заседание по делу состоится в январе 2024 года. При этом в немецкой компании заявили, что они против использования названия оригинальной сети для «OBI Россия». До этого старший директор консалтинговой компании CORE.XP Марина Малахатько рассказала ТАСС, что после того, как немецкий OBI ушел из России, собственники российского бизнеса должны были переименовать сеть. Было выдвинуто несколько вариантов: Hobi, Obbi и Domus. Однако они все еще находятся на стадии формальной экспертизы. В задачи «OBI Россия» входит продолжение работы после ухода материнской компании. После ухода западных брендов из РФ были переименованы несколько сетей. Так, изменения коснулись McDonald’s, теперь он «Вкусно — и точка», и KFC. Последний бренд в России теперь называется Rostic’s.