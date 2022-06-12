Некоторые иностранцы хотят посетить «Вкусно и точка» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Пользователи соцсетей Twitter и Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) отреагировали на открытие в России новых ресторанов «Вкусно и точка». Они заменят ушедший McDonald’s. Некоторые иностранцы считают, что там будет менее вредная еда.

Пользователи из Италии считают, что у россиян теперь будет более здоровая пища. «Может быть, они теперь лучше едят», — отметил Bubu. «Меньше вредной пищи», — предположил artemisio porri. Другие похвалили новое название сети. «Мне нравится это имя», — написал Lory в Twitter.

«Потрясающе. Надеюсь, когда-нибудь они откроют их за пределами России», — заявил пользователь Twitter с ником Pro-democracy peaceful poster. «Выглядит великолепно», — считает Michelle Burt. «Я собираюсь попробовать это, когда поеду в Санкт-Петербург этим летом» — написал Jonathan Sølund Blangstrup в соцсети Facebook. «Может, им стоит расшириться по всему миру?» — предложил Mark Bronatzky.

Также пользователи Facebook заявили об успешной борьбе России с санкциями Запада. «Русские — стойкие люди. Я не удивлюсь, если эти санкции превратят РФ в еще более сильную страну, которая не зависит от мира», — считает Marcel Hajik. «Я знал, что Россия переживет санкции», — написал Mark Axel Jumbe. «Россия получает всю прибыль, которую можно было репатриировать акционерам в западные страны. Экономика России будет расти быстрее ожидаемого в результате сокращения бегства капитала», — отметил Àbá-yòmí Oriyomi.

В России 12 июня начали открываться обновленные рестораны сети быстрого питания McDonald’s после ухода компании из страны. Там провели ребрендинг и сменили название на «Вкусно и точка». Также планируется изменить цены, сообщил гендиректор компании Олег Пароев. McDonald’s продал бизнес в России предпринимателю Александру Говору, компания которого владела ресторанами McDonald’s в Сибири по франшизе.

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