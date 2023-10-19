Где в Свердловской и Челябинской областях откроются новые точки Rostic’s

Rostic’s откроет 20 новых заведений в Свердловской и Челябинской областях
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фастфуд "Ростикс" в тц Карнавал. Екатеринбург, ростикс, rostics
В ближайшем будущем сеть может разрастить по всему Уралу Фото:

После завершения ребрендинга Rostic’s (ранее KFC, компания ушла из России после начала СВО) планирует открыть более 20 новых заведений в Свердловской области. Также в планах зайти в закрытые города в Челябинской области. Об этом на пресс-конференции заявили представители Rostic’s.

«В следующем году мы планируем зайти в Каменск-Уральский, Богданович и Асбест. Также хотим открыть филиалы в закрытых городах Челябинской области — в Озерске и Снежинске», — передает корреспондент URA.RU. Кроме этого, в Екатеринбурге компания будет заходить в те районы, где ранее не было точек: одним из первых станет ЖБИ.

Ребрендинг ресторанов сети KFC начался в Свердловской области в сентябре 2023 года. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Как пояснили представители компании, ребрендинг на Урале должен закончиться осенью 2023 года, после этого начнут расширять меню ресторана.

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После завершения ребрендинга Rostic’s (ранее KFC, компания ушла из России после начала СВО) планирует открыть более 20 новых заведений в Свердловской области. Также в планах зайти в закрытые города в Челябинской области. Об этом на пресс-конференции заявили представители Rostic’s. «В следующем году мы планируем зайти в Каменск-Уральский, Богданович и Асбест. Также хотим открыть филиалы в закрытых городах Челябинской области — в Озерске и Снежинске», — передает корреспондент URA.RU. Кроме этого, в Екатеринбурге компания будет заходить в те районы, где ранее не было точек: одним из первых станет ЖБИ. Ребрендинг ресторанов сети KFC начался в Свердловской области в сентябре 2023 года. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Как пояснили представители компании, ребрендинг на Урале должен закончиться осенью 2023 года, после этого начнут расширять меню ресторана.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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