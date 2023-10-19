Где в Свердловской и Челябинской областях откроются новые точки Rostic’s

Rostic’s откроет 20 новых заведений в Свердловской и Челябинской областях

19 октября 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

В ближайшем будущем сеть может разрастить по всему Уралу Фото: Размик Закарян © URA.RU После завершения ребрендинга Rostic’s (ранее KFC, компания ушла из России после начала СВО) планирует открыть более 20 новых заведений в Свердловской области. Также в планах зайти в закрытые города в Челябинской области. Об этом на пресс-конференции заявили представители Rostic’s. «В следующем году мы планируем зайти в Каменск-Уральский, Богданович и Асбест. Также хотим открыть филиалы в закрытых городах Челябинской области — в Озерске и Снежинске», — передает корреспондент URA.RU. Кроме этого, в Екатеринбурге компания будет заходить в те районы, где ранее не было точек: одним из первых станет ЖБИ. Ребрендинг ресторанов сети KFC начался в Свердловской области в сентябре 2023 года. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Как пояснили представители компании, ребрендинг на Урале должен закончиться осенью 2023 года, после этого начнут расширять меню ресторана.

После завершения ребрендинга Rostic’s (ранее KFC, компания ушла из России после начала СВО) планирует открыть более 20 новых заведений в Свердловской области. Также в планах зайти в закрытые города в Челябинской области. Об этом на пресс-конференции заявили представители Rostic’s. «В следующем году мы планируем зайти в Каменск-Уральский, Богданович и Асбест. Также хотим открыть филиалы в закрытых городах Челябинской области — в Озерске и Снежинске», — передает корреспондент URA.RU. Кроме этого, в Екатеринбурге компания будет заходить в те районы, где ранее не было точек: одним из первых станет ЖБИ. Ребрендинг ресторанов сети KFC начался в Свердловской области в сентябре 2023 года. Произошло это из-за того, что американская корпорация Yum! Brands продала свои активы российскому франчайзинговому оператору «Смарт Сервис». Первые вывески сменили в Москве, Перми и ХМАО. Как пояснили представители компании, ребрендинг на Урале должен закончиться осенью 2023 года, после этого начнут расширять меню ресторана.