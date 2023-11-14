Бастрыкин заинтересовался делом школьника, зарезавшего семью в Екатеринбурге

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СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух лиц) Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле 16-летнего школьника, подозреваемого в убийстве 14-летней подруги и ее матери в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства.

«Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о избрании меры пресечения школьнику.

Ранее URA.RU сообщало, что парень часто ссорился со школьницей. По одной из версий он зарезал девочку после того, как приревновал ее к старшему брату. Подробнее об этой истории в сюжете URA.RU.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле 16-летнего школьника, подозреваемого в убийстве 14-летней подруги и ее матери в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства. «Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о избрании меры пресечения школьнику. Ранее URA.RU сообщало, что парень часто ссорился со школьницей. По одной из версий он зарезал девочку после того, как приревновал ее к старшему брату. Подробнее об этой истории в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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