Бастрыкин заинтересовался делом школьника, зарезавшего семью в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о деле 16-летнего школьника, подозреваемого в убийстве 14-летней подруги и ее матери в Екатеринбурге. Информация об этом появилась в официальном telegram-канале ведомства.
«Председатель Следственного комитета России поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении. Сейчас решается вопрос о избрании меры пресечения школьнику.
Ранее URA.RU сообщало, что парень часто ссорился со школьницей. По одной из версий он зарезал девочку после того, как приревновал ее к старшему брату. Подробнее об этой истории в сюжете URA.RU.
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