13 ноября 2023

В Екатеринбурге парень зарезал школьницу, заподозрив ее в измене

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Юноша также убил мать девочки (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею, пишут в соцсетях.

«Накануне вечером 16-летний школьник приехал в гости к 14-летней подруге. Они встречались три месяца. Парень заподозрил измену и кинулся с ножом на девочку, трижды ударив в спину и шею, она скончалась на месте от кровопотери», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел 13 ноября в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту и женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату.

После этого 16-летнего парня задержали силовики. Он дал признательные показания. В СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся.

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В Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею, пишут в соцсетях. «Накануне вечером 16-летний школьник приехал в гости к 14-летней подруге. Они встречались три месяца. Парень заподозрил измену и кинулся с ножом на девочку, трижды ударив в спину и шею, она скончалась на месте от кровопотери», — пишет telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел 13 ноября в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту и женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. После этого 16-летнего парня задержали силовики. Он дал признательные показания. В СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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