В Екатеринбурге парень зарезал школьницу, заподозрив ее в измене

14 ноября 2023 в 11:37 Размер текста - 17 +

Юноша также убил мать девочки (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею, пишут в соцсетях. «Накануне вечером 16-летний школьник приехал в гости к 14-летней подруге. Они встречались три месяца. Парень заподозрил измену и кинулся с ножом на девочку, трижды ударив в спину и шею, она скончалась на месте от кровопотери», — пишет telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел 13 ноября в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту и женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. После этого 16-летнего парня задержали силовики. Он дал признательные показания. В СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся.

В Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею, пишут в соцсетях. «Накануне вечером 16-летний школьник приехал в гости к 14-летней подруге. Они встречались три месяца. Парень заподозрил измену и кинулся с ножом на девочку, трижды ударив в спину и шею, она скончалась на месте от кровопотери», — пишет telegram-канал Ural Mash. Инцидент произошел 13 ноября в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту и женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату. После этого 16-летнего парня задержали силовики. Он дал признательные показания. В СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся.