В Екатеринбурге парень зарезал школьницу, заподозрив ее в измене

В Екатеринбурге школьник убил 14-летнюю подругу, заподозрив ее в измене. Он трижды ударил ее в спину и шею, пишут в соцсетях.
«Накануне вечером 16-летний школьник приехал в гости к 14-летней подруге. Они встречались три месяца. Парень заподозрил измену и кинулся с ножом на девочку, трижды ударив в спину и шею, она скончалась на месте от кровопотери», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Инцидент произошел 13 ноября в одной из квартир в Железнодорожном районе. Убив школьницу, парень зарезал ее мать, которая пришла с работы. После этого он украл банковскую карту и женщины, снял 20 тысяч рублей и пошел гулять с другом. На прогулке он признался товарищу в содеянном, а тот сдал его старшему брату.
После этого 16-летнего парня задержали силовики. Он дал признательные показания. В СК по Свердловской области пока не комментируют случившееся.
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