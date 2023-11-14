Подозреваемый в двойном убийстве в Екатеринбурге часто ссорился со школьницей

14 ноября 2023 в 20:12 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге подозреваемый в двойном убийстве 16-летний парень часто ссорился с 14-летней школьницей, с которой был в отношениях, сообщил URA.RU источник, близкий к погибшей. 13 ноября силовики нашли тело девочки и ее мамы в квартире. По одной из версий, школьник зарезал девочку после очередной ссоры. Он приревновал ее к старшему брату. Собеседник агентства отметил, что скандалы между подозреваемым и 14-летней школьницей часто происходили именно на этой почве. «Были моменты, когда она говорила мне, что он на нее очень сильно кричал из-за ревности к старшему брату», — пояснил инсайдер. Парень учится в 149-й школе, погибшая училась — в №122. Они, по словам источника URA.RU, вступили в отношения три месяца назад. «Тогда он был добрым, спокойным и тихим», — добавил собеседник агентства. Соседи в разговоре с корреспондентом описали юношу только с положительной стороны. Другие слышали громкие крики за сутки до ЧП. Учащиеся 149-й школы Екатеринбурга добавили, что в последнее время 16-летний парень редко приходил на уроки. По данным другого источника URA.RU, школьник был второгодником. Кроме школьницы, юноша подозревается в убийстве ее матери (это произошло в тот же день). После преступления парень пошел гулять с другом, которому и признался в содеянном. Тот рассказал все старшему брату подозреваемого. После этого силовики задержали парня. Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Все о громком деле — в отдельном сюжете агентства.