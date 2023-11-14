Подозреваемый в двойном убийстве в Екатеринбурге часто ссорился со школьницей

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Школьнице, тело которой нашли 13 ноября, было 14 лет (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Школьник зарезал свою подругу в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подозреваемый в двойном убийстве 16-летний парень часто ссорился с 14-летней школьницей, с которой был в отношениях, сообщил URA.RU источник, близкий к погибшей. 13 ноября силовики нашли тело девочки и ее мамы в квартире.

Новость по теме
В Екатеринбурге школьник зарезал свою подругу

По одной из версий, школьник зарезал девочку после очередной ссоры. Он приревновал ее к старшему брату. Собеседник агентства отметил, что скандалы между подозреваемым и 14-летней школьницей часто происходили именно на этой почве. «Были моменты, когда она говорила мне, что он на нее очень сильно кричал из-за ревности к старшему брату», — пояснил инсайдер.

Парень учится в 149-й школе, погибшая училась — в №122. Они, по словам источника URA.RU, вступили в отношения три месяца назад. «Тогда он был добрым, спокойным и тихим», — добавил собеседник агентства. Соседи в разговоре с корреспондентом описали юношу только с положительной стороны. Другие слышали громкие крики за сутки до ЧП. Учащиеся 149-й школы Екатеринбурга добавили, что в последнее время 16-летний парень редко приходил на уроки. По данным другого источника URA.RU, школьник был второгодником.

Кроме школьницы, юноша подозревается в убийстве ее матери (это произошло в тот же день). После преступления парень пошел гулять с другом, которому и признался в содеянном. Тот рассказал все старшему брату подозреваемого. После этого силовики задержали парня. Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Все о громком деле — в отдельном сюжете агентства.

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В Екатеринбурге подозреваемый в двойном убийстве 16-летний парень часто ссорился с 14-летней школьницей, с которой был в отношениях, сообщил URA.RU источник, близкий к погибшей. 13 ноября силовики нашли тело девочки и ее мамы в квартире. По одной из версий, школьник зарезал девочку после очередной ссоры. Он приревновал ее к старшему брату. Собеседник агентства отметил, что скандалы между подозреваемым и 14-летней школьницей часто происходили именно на этой почве. «Были моменты, когда она говорила мне, что он на нее очень сильно кричал из-за ревности к старшему брату», — пояснил инсайдер. Парень учится в 149-й школе, погибшая училась — в №122. Они, по словам источника URA.RU, вступили в отношения три месяца назад. «Тогда он был добрым, спокойным и тихим», — добавил собеседник агентства. Соседи в разговоре с корреспондентом описали юношу только с положительной стороны. Другие слышали громкие крики за сутки до ЧП. Учащиеся 149-й школы Екатеринбурга добавили, что в последнее время 16-летний парень редко приходил на уроки. По данным другого источника URA.RU, школьник был второгодником. Кроме школьницы, юноша подозревается в убийстве ее матери (это произошло в тот же день). После преступления парень пошел гулять с другом, которому и признался в содеянном. Тот рассказал все старшему брату подозреваемого. После этого силовики задержали парня. Ему вменяют ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Все о громком деле — в отдельном сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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