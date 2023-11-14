Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали

Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, а также врио министра строительства региона Михаил Асеев задержаны следственными органами. Об этом рассказал источник в силовом блоке области.
«Их действительно задержали», — передает слова источника в органах РИА Новости. Задержанию предшествовали обыски в областном правительстве.
Во вторник стало известно, что еще месяц назад Виктор Кудряшов написал заявление по собственному желанию. Причиной отставки, якобы, стало пошатнувшееся здоровье. Позднее в соц.сетях Самаркой области писали об обысках в правительстве региона и ряде строительных компаний.
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