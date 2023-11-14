14 ноября 2023

Экс-главу правительства Самарской области Кудряшова задержали

© Служба новостей «URA.RU»
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Обыски в администрации Карабаша. Челябинск, фсб, маски-шоу, обыск
Виктор Кудряшов задержан после обысков в правительстве региона Фото:

Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, а также врио министра строительства региона Михаил Асеев задержаны следственными органами. Об этом рассказал источник в силовом блоке области.

«Их действительно задержали», — передает слова источника в органах РИА Новости. Задержанию предшествовали обыски в областном правительстве.

Во вторник стало известно, что еще месяц назад Виктор Кудряшов написал заявление по собственному желанию. Причиной отставки, якобы, стало пошатнувшееся здоровье. Позднее в соц.сетях Самаркой области писали об обысках в правительстве региона и ряде строительных компаний.

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Бывший председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, а также врио министра строительства региона Михаил Асеев задержаны следственными органами. Об этом рассказал источник в силовом блоке области. «Их действительно задержали», — передает слова источника в органах РИА Новости. Задержанию предшествовали обыски в областном правительстве. Во вторник стало известно, что еще месяц назад Виктор Кудряшов написал заявление по собственному желанию. Причиной отставки, якобы, стало пошатнувшееся здоровье. Позднее в соц.сетях Самаркой области писали об обысках в правительстве региона и ряде строительных компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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