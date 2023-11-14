14 ноября 2023

Мэр Тюмени Кухарук переизбран на статусную должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Слушания по высотке у ЦУМа. Тюмень., кухарук руслан
Кухарук вновь избран сопредседателем ВАРМСУ Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук переизбран на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом сообщается на странице организации в соцсети.

«На должности Сопредседателей ВАРМСУ переизбраны сенатор РФ Андрей Шевченко, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и глава Тюмени Руслан Кухарук», — сообщается в официальном telegram-канале ассоциации. Всего проголосовало 103 делегата из 89 регионов страны. Это председатели и исполнительные директора Советов муниципальных образований, руководители межрегиональных организаций.

Ранее в рамках работы ВАРМСУ, Кухарук посетил новые регионы России и провел встречи с их руководителями. Ассоциация развития местного самоуправления поможет оперативно решать вопросы вхождения в систему муниципального самоуправления данных территорий. Участники поездки посетили также объекты инфраструктуры.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук переизбран на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом сообщается на странице организации в соцсети. «На должности Сопредседателей ВАРМСУ переизбраны сенатор РФ Андрей Шевченко, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и глава Тюмени Руслан Кухарук», — сообщается в официальном telegram-канале ассоциации. Всего проголосовало 103 делегата из 89 регионов страны. Это председатели и исполнительные директора Советов муниципальных образований, руководители межрегиональных организаций. Ранее в рамках работы ВАРМСУ, Кухарук посетил новые регионы России и провел встречи с их руководителями. Ассоциация развития местного самоуправления поможет оперативно решать вопросы вхождения в систему муниципального самоуправления данных территорий. Участники поездки посетили также объекты инфраструктуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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