Мэр Тюмени Кухарук переизбран на статусную должность

Глава Тюмени Руслан Кухарук переизбран на должность сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Об этом сообщается на странице организации в соцсети.
«На должности Сопредседателей ВАРМСУ переизбраны сенатор РФ Андрей Шевченко, член Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева и глава Тюмени Руслан Кухарук», — сообщается в официальном telegram-канале ассоциации. Всего проголосовало 103 делегата из 89 регионов страны. Это председатели и исполнительные директора Советов муниципальных образований, руководители межрегиональных организаций.
Ранее в рамках работы ВАРМСУ, Кухарук посетил новые регионы России и провел встречи с их руководителями. Ассоциация развития местного самоуправления поможет оперативно решать вопросы вхождения в систему муниципального самоуправления данных территорий. Участники поездки посетили также объекты инфраструктуры.
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