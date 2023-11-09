Тюменский мэр рассказал, как развиваются новые регионы России

Глава Тюмени Руслан Кухарук посетил новые регионы РФ

09 ноября 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Основное внимание в новых регионах РФ уделяют созданию актуальных программ социального развития Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Тюмени Руслан Кухарук посетил новые регионы РФ. Как рассказал Кухарук в своем telegram-канале, в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях созданы ассоциации советов муниципальных образований. «Как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вместе с заместителем начальника управления президента России по внутренней политике Евгением Грачевым, сопредседателем ВАРМСУ Ириной Гусевой я посетил новые регионы России. Мы познакомились с их руководителями, представителями органов местного самоуправления», — говорится в сообщении. Проведенные встречи показывают хороший уровень сотрудничества между муниципалитетами, отметил Кухарук. «Ассоциация развития местного самоуправления поможет оперативно решать вопросы вхождения в систему муниципального самоуправления», — добавил он. Участники поездки посетили и объекты инфраструктуры. А ключевую роль в новых регионах сейчас уделяют созданию актуальных программ социального развития, уточнил Кухарук.

Глава Тюмени Руслан Кухарук посетил новые регионы РФ. Как рассказал Кухарук в своем telegram-канале, в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях созданы ассоциации советов муниципальных образований. «Как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вместе с заместителем начальника управления президента России по внутренней политике Евгением Грачевым, сопредседателем ВАРМСУ Ириной Гусевой я посетил новые регионы России. Мы познакомились с их руководителями, представителями органов местного самоуправления», — говорится в сообщении. Проведенные встречи показывают хороший уровень сотрудничества между муниципалитетами, отметил Кухарук. «Ассоциация развития местного самоуправления поможет оперативно решать вопросы вхождения в систему муниципального самоуправления», — добавил он. Участники поездки посетили и объекты инфраструктуры. А ключевую роль в новых регионах сейчас уделяют созданию актуальных программ социального развития, уточнил Кухарук.