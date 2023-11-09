Тюменский мэр рассказал, как развиваются новые регионы России

Глава Тюмени Руслан Кухарук посетил новые регионы РФ
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Городская дума. Тюмень, депутат, депутаты городской думы, кухарук руслан, депутат городской думы
Основное внимание в новых регионах РФ уделяют созданию актуальных программ социального развития Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук посетил новые регионы РФ. Как рассказал Кухарук в своем telegram-канале, в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях созданы ассоциации советов муниципальных образований.

«Как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вместе с заместителем начальника управления президента России по внутренней политике Евгением Грачевым, сопредседателем ВАРМСУ Ириной Гусевой я посетил новые регионы России. Мы познакомились с их руководителями, представителями органов местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Проведенные встречи показывают хороший уровень сотрудничества между муниципалитетами, отметил Кухарук. «Ассоциация развития местного самоуправления поможет оперативно решать вопросы вхождения в систему муниципального самоуправления», — добавил он.

Участники поездки посетили и объекты инфраструктуры. А ключевую роль в новых регионах сейчас уделяют созданию актуальных программ социального развития, уточнил Кухарук.

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Глава Тюмени Руслан Кухарук посетил новые регионы РФ. Как рассказал Кухарук в своем telegram-канале, в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях созданы ассоциации советов муниципальных образований. «Как сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления вместе с заместителем начальника управления президента России по внутренней политике Евгением Грачевым, сопредседателем ВАРМСУ Ириной Гусевой я посетил новые регионы России. Мы познакомились с их руководителями, представителями органов местного самоуправления», — говорится в сообщении. Проведенные встречи показывают хороший уровень сотрудничества между муниципалитетами, отметил Кухарук. «Ассоциация развития местного самоуправления поможет оперативно решать вопросы вхождения в систему муниципального самоуправления», — добавил он. Участники поездки посетили и объекты инфраструктуры. А ключевую роль в новых регионах сейчас уделяют созданию актуальных программ социального развития, уточнил Кухарук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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