Депутат Госдумы от ХМАО предложил отключать газ в домах, где есть риск взрыва

Завальный считает, что новые меры помогут избежать катастрофы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В действующем законодательстве необходимо прописать нормы, позволяющие временно отключать газ в квартирах в случае опасности. По мнению депутата Госдумы Павла Завального, особого внимания требую случаи, когда собственника помещения нет дома, а запах газа уже есть.

«Нужно законодательно прописать нормы, которые позволили бы временно отключать газ в квартирах в случае опасности, связанной с неисправностью и недолжным содержанием внутриквартирного газового оборудования. Особо нужно обратить внимание на случаи, когда собственника квартиры дома нет, а запах газа из квартиры уже есть, и он фиксируется в подъезде», — предложил Завальный в своем telegram-канале.

Политик считает, что такие изменения помогут предотвращать катастрофы. Также Завальный предложил устанавливать интеллектуальные счетчики газа с удаленным доступом и с датчиками загазованности. Оборудование позволяет автоматически перекрывать газ в случае опасности. Ответственность за установку таких счетчиков, по его мнению, необходимо возложить на поставщиков газа или газораспределительные организации.

Одним из самых резонансных происшествий в ХМАО в конце прошлого года стал взрыв газа в жилом доме Нижневартовска. Причиной стала неправильная установка газового баллона. В настоящее время практически все жильцы пострадавшего дома расселены, а здание готовится к сносу.