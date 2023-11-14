В России стали строить меньше жилья

В России в октябре построили жилья на 25% меньше, чем годом ранее

14 ноября 2023 в 23:01 Размер текста - 17 +

Темпы строительства снизились до 6468 тысяч квадратных метров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России упали темпы строительства жилья. В период с января по октябрь 2023 года в эксплуатацию введено 86 198,3 тысячи квадратных метров. В октябре количество построенного жилья снизилось. Было введено 6468 тысяч квадратных метров. Это меньше, чем в прошлом году. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «В период октября темпы строительства жилья снизились до 6468 тысяч квадратных метров. Это на 25,5% меньше, чем в октябре 2022 года», — следует из статистики центра. Лидером по регионам по введению жилья остается Москва. По сравнению с прошлым годом темпы введения увеличились на 157,4%. Кроме того, в лидерах находится Ленинградская область, в которой количество построенного жилья выросло на 144,1%. А также Республика Коми, процент роста темпа строительства в которой составил 191,3%. В Пермском крае процент введенного жилья по сравнению с прошлым годом оказался низким — всего 45,6%. По Уральскому федеральному округу самая низкая медиана введения жилья принадлежит Курганской и Челябинской областям. Она составила 24,2% по сравнению с 2022 годом. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал строительство 104 миллионов квадратных метров для многоквартирного жилья рекордной цифрой. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что строительная сфера достигнет данных результатов к концу 2023 года. По словам министра, на данный момент введено 33,9 тысячи квадратных метров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России упали темпы строительства жилья. В период с января по октябрь 2023 года в эксплуатацию введено 86 198,3 тысячи квадратных метров. В октябре количество построенного жилья снизилось. Было введено 6468 тысяч квадратных метров. Это меньше, чем в прошлом году. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата. «В период октября темпы строительства жилья снизились до 6468 тысяч квадратных метров. Это на 25,5% меньше, чем в октябре 2022 года», — следует из статистики центра. Лидером по регионам по введению жилья остается Москва. По сравнению с прошлым годом темпы введения увеличились на 157,4%. Кроме того, в лидерах находится Ленинградская область, в которой количество построенного жилья выросло на 144,1%. А также Республика Коми, процент роста темпа строительства в которой составил 191,3%. В Пермском крае процент введенного жилья по сравнению с прошлым годом оказался низким — всего 45,6%. По Уральскому федеральному округу самая низкая медиана введения жилья принадлежит Курганской и Челябинской областям. Она составила 24,2% по сравнению с 2022 годом. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал строительство 104 миллионов квадратных метров для многоквартирного жилья рекордной цифрой. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин заявил, что строительная сфера достигнет данных результатов к концу 2023 года. По словам министра, на данный момент введено 33,9 тысячи квадратных метров.