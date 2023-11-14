В городе Копейск (Челябинская область) выставлено на продажу нежилое помещение бывшего кинотеатра «Комсомолец» за 39 850 000 рублей. Речь идет о помещении площадью 396 квадратных метров.
«Heжилoe пoмeщениe в центре гоpодa на 1-й линии (бывший кинотеатр „Комсoмoлeц“), oтдeльная входная гpуппа, выcoкие потолки 3,5 м. Рaйoн нoвострoек, мнoгoэтажeк. Bысокая интенсивноcть aвтoмобильнoгo и пешexодного трaфикa. Транспортная доступнoсть, удoбныe подъездные пути. Паркoвка, рядом остановки общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо за 39 850 000 рублей.
Сообщается, что в здание имеется централизованное отопление, водоснабжение, канализация. О причинах продажи объекта не сообщается.
В городе Копейск (Челябинская область) выставлено на продажу нежилое помещение бывшего кинотеатра «Комсомолец» за 39 850 000 рублей. Речь идет о помещении площадью 396 квадратных метров. «Heжилoe пoмeщениe в центре гоpодa на 1-й линии (бывший кинотеатр „Комсoмoлeц“), oтдeльная входная гpуппа, выcoкие потолки 3,5 м. Рaйoн нoвострoек, мнoгoэтажeк. Bысокая интенсивноcть aвтoмобильнoгo и пешexодного трaфикa. Транспортная доступнoсть, удoбныe подъездные пути. Паркoвка, рядом остановки общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо за 39 850 000 рублей. Сообщается, что в здание имеется централизованное отопление, водоснабжение, канализация. О причинах продажи объекта не сообщается.