14 ноября 2023

В Копейске Челябинской области продают бывший кинотеатр за 40 млн рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание вывшего кинотеатра Комсомолец продается за 39 850 тысяч рублей Фото:

В городе Копейск (Челябинская область) выставлено на продажу нежилое помещение бывшего кинотеатра «Комсомолец» за 39 850 000 рублей. Речь идет о помещении площадью 396 квадратных метров.

«Heжилoe пoмeщениe в центре гоpодa на 1-й линии (бывший кинотеатр „Комсoмoлeц“), oтдeльная входная гpуппа, выcoкие потолки 3,5 м. Рaйoн нoвострoек, мнoгoэтажeк. Bысокая интенсивноcть aвтoмобильнoгo и пешexодного трaфикa. Транспортная доступнoсть, удoбныe подъездные пути. Паркoвка, рядом остановки общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо за 39 850 000 рублей.

Сообщается, что в здание имеется централизованное отопление, водоснабжение, канализация. О причинах продажи объекта не сообщается.

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В городе Копейск (Челябинская область) выставлено на продажу нежилое помещение бывшего кинотеатра «Комсомолец» за 39 850 000 рублей. Речь идет о помещении площадью 396 квадратных метров. «Heжилoe пoмeщениe в центре гоpодa на 1-й линии (бывший кинотеатр „Комсoмoлeц“), oтдeльная входная гpуппа, выcoкие потолки 3,5 м. Рaйoн нoвострoек, мнoгoэтажeк. Bысокая интенсивноcть aвтoмобильнoгo и пешexодного трaфикa. Транспортная доступнoсть, удoбныe подъездные пути. Паркoвка, рядом остановки общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо за 39 850 000 рублей. Сообщается, что в здание имеется централизованное отопление, водоснабжение, канализация. О причинах продажи объекта не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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