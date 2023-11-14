В Копейске Челябинской области продают бывший кинотеатр за 40 млн рублей. Фото

15 ноября 2023 в 02:17 Размер текста - 17 +

Здание вывшего кинотеатра Комсомолец продается за 39 850 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Копейск (Челябинская область) выставлено на продажу нежилое помещение бывшего кинотеатра «Комсомолец» за 39 850 000 рублей. Речь идет о помещении площадью 396 квадратных метров. «Heжилoe пoмeщениe в центре гоpодa на 1-й линии (бывший кинотеатр „Комсoмoлeц“), oтдeльная входная гpуппа, выcoкие потолки 3,5 м. Рaйoн нoвострoек, мнoгoэтажeк. Bысокая интенсивноcть aвтoмобильнoгo и пешexодного трaфикa. Транспортная доступнoсть, удoбныe подъездные пути. Паркoвка, рядом остановки общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо за 39 850 000 рублей. Сообщается, что в здание имеется централизованное отопление, водоснабжение, канализация. О причинах продажи объекта не сообщается. https://www.avito.ru/kopeysk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_396_m_981874897#extended https://www.avito.ru/kopeysk/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_396_m_981874897#extended

В городе Копейск (Челябинская область) выставлено на продажу нежилое помещение бывшего кинотеатра «Комсомолец» за 39 850 000 рублей. Речь идет о помещении площадью 396 квадратных метров. «Heжилoe пoмeщениe в центре гоpодa на 1-й линии (бывший кинотеатр „Комсoмoлeц“), oтдeльная входная гpуппа, выcoкие потолки 3,5 м. Рaйoн нoвострoек, мнoгoэтажeк. Bысокая интенсивноcть aвтoмобильнoгo и пешexодного трaфикa. Транспортная доступнoсть, удoбныe подъездные пути. Паркoвка, рядом остановки общественного транспорта», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продает помещение частное лицо за 39 850 000 рублей. Сообщается, что в здание имеется централизованное отопление, водоснабжение, канализация. О причинах продажи объекта не сообщается.