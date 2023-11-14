Вторая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

15 ноября 2023 в 02:39 Размер текста - 17 +

Россияне прибыли в Москву Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прилетела в аэропорт Домодедово. Об этом рассказал руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко. «Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку (в аэропорту Домодедово — прим. URA.RU), на его борту 98 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ», — передает ТАСС слова Охотенко.

Группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прилетела в аэропорт Домодедово. Об этом рассказал руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко. «Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку (в аэропорту Домодедово — прим. URA.RU), на его борту 98 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ», — передает ТАСС слова Охотенко.