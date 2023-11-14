Вторая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

Россияне прибыли в Москву
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прилетела в аэропорт Домодедово. Об этом рассказал руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко.
«Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку (в аэропорту Домодедово — прим. URA.RU), на его борту 98 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ», — передает ТАСС слова Охотенко.
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