14 ноября 2023

Вторая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Москву

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Флагманский самолет Boeing 777-300ER авиакомпании «AZUR air». Екатеринбург, воздушное судно, турбина, двигатель, триколор, флаг россии, пассажирский самолет, ночь, авиаперевозки
Россияне прибыли в Москву Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прилетела в аэропорт Домодедово. Об этом рассказал руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко.

«Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку (в аэропорту Домодедово — прим. URA.RU), на его борту 98 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ», — передает ТАСС слова Охотенко.

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Группа эвакуированных из сектора Газа граждан России прилетела в аэропорт Домодедово. Об этом рассказал руководитель пресс-службы министерства Роман Охотенко. «Самолет Ил-76 МЧС России совершил посадку (в аэропорту Домодедово — прим. URA.RU), на его борту 98 эвакуированных из сектора Газа граждан РФ», — передает ТАСС слова Охотенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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