Свердловчанке, спрыгнувшей с балкона, угрожала сестра бывшего мужа

15 ноября 2023 в 03:41 Размер текста - 17 +

Вопросы в плане отношений за мужчину решала его сестра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший муж свердловчанки, спрыгнувшей с балкона третьего этажа, чтобы спастись от мучительниц, не руководил своими отношениями, за Валентина вопросы решала его сестра — Марина. До резонансного случая она неоднократно угрожала женщине за брата, сам же Валентин использовал доброту и доверие Ларисы, сказала URA.RU родственница пострадавшей. «Вот она [Лариса] доверчивая, добрая, постоянно прощает, и все-таки он [Валентин] ей наговорит на ухо, напоет», — отметила родственница. По словам племянницы, сестра Валентина разбиралась с Ларисой в отношениях вместо брата, пострадавшая неоднократно получала от нее угрозы. «Разве нормальный мужчина допустит, чтобы его сестра вместо него разбиралась с его женщиной? <…> Про Марину [сестру Валентина] напрямую говорит — „я ее боюсь“», — сказала собеседница. Трагедия произошла в Карпинске. 47-летняя Лариса была вынуждена спрыгнуть с балкона, спасаясь от женщин, которые били ее и закрывали руками рот. После часа издевательств одна из мучительниц принесла ножницы и пообещала «расправиться с Ларисой». Женщина решила прыгнуть с балкона третьего этажа, чтобы остаться в живых, однако получила серьезные травмы. Родственники отмечали, что Лариса — добрая и безобидная женщина, которая с трудом решилась на такой поступок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший муж свердловчанки, спрыгнувшей с балкона третьего этажа, чтобы спастись от мучительниц, не руководил своими отношениями, за Валентина вопросы решала его сестра — Марина. До резонансного случая она неоднократно угрожала женщине за брата, сам же Валентин использовал доброту и доверие Ларисы, сказала URA.RU родственница пострадавшей. «Вот она [Лариса] доверчивая, добрая, постоянно прощает, и все-таки он [Валентин] ей наговорит на ухо, напоет», — отметила родственница. По словам племянницы, сестра Валентина разбиралась с Ларисой в отношениях вместо брата, пострадавшая неоднократно получала от нее угрозы. «Разве нормальный мужчина допустит, чтобы его сестра вместо него разбиралась с его женщиной? <…> Про Марину [сестру Валентина] напрямую говорит — „я ее боюсь“», — сказала собеседница. Трагедия произошла в Карпинске. 47-летняя Лариса была вынуждена спрыгнуть с балкона, спасаясь от женщин, которые били ее и закрывали руками рот. После часа издевательств одна из мучительниц принесла ножницы и пообещала «расправиться с Ларисой». Женщина решила прыгнуть с балкона третьего этажа, чтобы остаться в живых, однако получила серьезные травмы. Родственники отмечали, что Лариса — добрая и безобидная женщина, которая с трудом решилась на такой поступок.