Племянница пострадавшей от мучительниц из Карпинска назвала ее безобидной

15 ноября 2023 в 02:04 Размер текста - 17 +

Племянница отметила, прыжок с балкона был единственным способом выжить для тети в тот момент Фото: Анна Майорова © URA.RU Жительницу Карпинска (Свердловская область) — 47-летнюю Ларису, которая спрыгнула с балкона третьего этажа, чтобы спастись от мучительниц, издевавшихся над ней, охарактеризовали, как добрую, безобидную женщину, не способную решиться на такой способ побега. Об этом рассказала URA.RU племянница пострадавшей. «Тетя нас воспитывала, как мама. Это мягкий и безобидный человек. Чтобы она предпринимала отчаянные действия — это совсем не про нее. Принять подобное решение [спрыгнуть с балкона с целью спастись от женщин, издевавшихся над ней] ей было очень сложно», — сказала собеседница. Лариса спрыгнула с балкона после часа издевательств от знакомых женщин, которые, по словам племянницы, уже «пообещали расправиться с ней». В результате падения у пострадавшей множественные переломы, раздроблены кости и сотрясение мозга.

Жительницу Карпинска (Свердловская область) — 47-летнюю Ларису, которая спрыгнула с балкона третьего этажа, чтобы спастись от мучительниц, издевавшихся над ней, охарактеризовали, как добрую, безобидную женщину, не способную решиться на такой способ побега. Об этом рассказала URA.RU племянница пострадавшей. «Тетя нас воспитывала, как мама. Это мягкий и безобидный человек. Чтобы она предпринимала отчаянные действия — это совсем не про нее. Принять подобное решение [спрыгнуть с балкона с целью спастись от женщин, издевавшихся над ней] ей было очень сложно», — сказала собеседница. Лариса спрыгнула с балкона после часа издевательств от знакомых женщин, которые, по словам племянницы, уже «пообещали расправиться с ней». В результате падения у пострадавшей множественные переломы, раздроблены кости и сотрясение мозга.