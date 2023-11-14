Картаполов: про осенний призыв ничего не слышно, что говорит о его качестве

15 ноября 2023 в 04:02 Размер текста - 17 +

В рамках осенней кампании в армию будут призваны 130 тысяч россиян Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России текущая призывная кампания проводится на высоком уровне, согласно плану. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Самый наглядный показатель — что мы ничего про призыв не слышим, ни в новостях, ни в публичных выступлениях депутатов и общественников. Это значит, что проблем нет, а те, что все же возникают, решаются оперативно и компетентно», — сказал Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете». Лидер РФ Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу в армию в конце сентября. В рамках кампании должны быть призваны 130 тысяч граждан. В преддверии призыва ряды вооруженных сил Российской Федерации пополнились 38 тысячами добровольцев. В Минобороны страны подчеркивали, что армия располагает достаточным количеством бойцов для проведения специальной военной операции на Украине. Дополнительная мобилизация не требуется, передает RT.

В России текущая призывная кампания проводится на высоком уровне, согласно плану. С таким заявлением выступил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Самый наглядный показатель — что мы ничего про призыв не слышим, ни в новостях, ни в публичных выступлениях депутатов и общественников. Это значит, что проблем нет, а те, что все же возникают, решаются оперативно и компетентно», — сказал Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете». Лидер РФ Владимир Путин подписал указ о начале осеннего призыва на срочную службу в армию в конце сентября. В рамках кампании должны быть призваны 130 тысяч граждан. В преддверии призыва ряды вооруженных сил Российской Федерации пополнились 38 тысячами добровольцев. В Минобороны страны подчеркивали, что армия располагает достаточным количеством бойцов для проведения специальной военной операции на Украине. Дополнительная мобилизация не требуется, передает RT.