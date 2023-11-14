Министр ВВС США Кендалл: истребители F-16 не изменят положения ВСУ

15 ноября 2023 в 03:49 Размер текста - 17 +

Положение ВСУ от поставок F-16 существенно не изменятся Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Положение ВСУ на поле боя существенно не изменится, даже после предстоящей поставки истребителей F-16 от западных партнеров. Такое заявление сделал министр ВВС США Фрэнк Кендалл. «Это даст им (ВСУ — прим. URA.RU) приращение к потенциалу, что будет важно. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», — передает ТАСС комментарий Кендалла по плану поставок истребителей на Украину. Киев давно просит у Запада предоставить американские истребители. Ожидалось, что украинские пилоты начнут летать на F-16 осенью 2023 года. На недавней пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель не смог назвать точных сроков поставки на Украину данных истребителей. При этом известно, что небольшое количество украинских летчиков уже начало обучаться пилотированию F-16. Передает «Национальная служба новостей». Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней.

Положение ВСУ на поле боя существенно не изменится, даже после предстоящей поставки истребителей F-16 от западных партнеров. Такое заявление сделал министр ВВС США Фрэнк Кендалл. «Это даст им (ВСУ — прим. URA.RU) приращение к потенциалу, что будет важно. Я бы не сказал, что это фундаментальным образом изменит расстановку сил», — передает ТАСС комментарий Кендалла по плану поставок истребителей на Украину. Киев давно просит у Запада предоставить американские истребители. Ожидалось, что украинские пилоты начнут летать на F-16 осенью 2023 года. На недавней пресс-конференции глава евродипломатии Жозеп Боррель не смог назвать точных сроков поставки на Украину данных истребителей. При этом известно, что небольшое количество украинских летчиков уже начало обучаться пилотированию F-16. Передает «Национальная служба новостей». Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что российская противовоздушная оборона собьет все истребители F-16, которые Запад планирует поставить Киеву, за 20 дней.