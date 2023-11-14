Челябинская пенсионерка отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей

В городе Чебаркуль (Челябинская область) 73-летняя пенсионерка сняла все свои сбережения и отдала мошенникам 3 900 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся представителем правоохранительных органов из Челябинска. Он спросил, оформляла ли женщина доверенность на получение кредита мужчине-однофамильцу. После отрицательного ответа звонящий заставил женщину рассказать о том, накоплениями в какой сумме она располагает, и убедил перевести деньги в специальную „защищенную“ ячейку», — передают в пресс-службе ведомства. Мужчина убедил пенсионерку, что скоро деньги вернутся, и отправил в три банка, где лежали ее денежные средства. Несмотря на уговоры сотрудников банков, женщина настоятельно перевела 3 миллиона 900 тысяч рублей мошеннику.
Когда деньги не пришли обратно к ней, женщина нашла номер телефона руководителя ведомства откуда якобы звонил мошенник и выяснила, что это был обман. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
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