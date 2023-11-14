14 ноября 2023

Челябинская пенсионерка отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Очереди за деньгами в банкоматы. Челябинск, альфа банк, очередь в банкомат
Женщину пытались отговорить от совершения перевода сотрудники трех банков Фото:

В городе Чебаркуль (Челябинская область) 73-летняя пенсионерка сняла все свои сбережения и отдала мошенникам 3 900 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

«Пенсионерка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся представителем правоохранительных органов из Челябинска. Он спросил, оформляла ли женщина доверенность на получение кредита мужчине-однофамильцу. После отрицательного ответа звонящий заставил женщину рассказать о том, накоплениями в какой сумме она располагает, и убедил перевести деньги в специальную „защищенную“ ячейку», — передают в пресс-службе ведомства. Мужчина убедил пенсионерку, что скоро деньги вернутся, и отправил в три банка, где лежали ее денежные средства. Несмотря на уговоры сотрудников банков, женщина настоятельно перевела 3 миллиона 900 тысяч рублей мошеннику.

Когда деньги не пришли обратно к ней, женщина нашла номер телефона руководителя ведомства откуда якобы звонил мошенник и выяснила, что это был обман. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

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В городе Чебаркуль (Челябинская область) 73-летняя пенсионерка сняла все свои сбережения и отдала мошенникам 3 900 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. «Пенсионерка рассказала, что ей позвонил мужчина, представившийся представителем правоохранительных органов из Челябинска. Он спросил, оформляла ли женщина доверенность на получение кредита мужчине-однофамильцу. После отрицательного ответа звонящий заставил женщину рассказать о том, накоплениями в какой сумме она располагает, и убедил перевести деньги в специальную „защищенную“ ячейку», — передают в пресс-службе ведомства. Мужчина убедил пенсионерку, что скоро деньги вернутся, и отправил в три банка, где лежали ее денежные средства. Несмотря на уговоры сотрудников банков, женщина настоятельно перевела 3 миллиона 900 тысяч рублей мошеннику. Когда деньги не пришли обратно к ней, женщина нашла номер телефона руководителя ведомства откуда якобы звонил мошенник и выяснила, что это был обман. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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