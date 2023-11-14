14 ноября 2023

В ДТП под Симом Челябинской области погиб водитель ВАЗа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП ХМАО Югорск, дтп, ДТП ХМАО
Водитель ВАЗ 2114 погиб на месте, его пассажиры живы Фото:

В районе 2 часов ночи на трассе М-5 на территории Челябинской области на подъезде к городу Сим произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск».

«Водитель «ВАЗ 2114», направляясь в сторону Уфы, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель». Водитель «Газели» успел покинуть автомобиль, водитель «ВАЗ 2114» погиб на месте, так-же есть пострадавшие в автомобиле «ВАЗ 2114», — говорится в сообщении.

На месте ДПТ прибыли МЧС, ГАИ, работают медики. Водитель «ВАЗ 2114» погиб в аварии, двоим его пассажирам оказывается медицинская помощь.После столкновения «Газель» загорелась, водитель успел выскочить. Причины произошедшего выясняются.

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В районе 2 часов ночи на трассе М-5 на территории Челябинской области на подъезде к городу Сим произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы происшествия в telegram-канале «Трасса М5 Уфа — Челябинск». «Водитель «ВАЗ 2114», направляясь в сторону Уфы, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Газель». Водитель «Газели» успел покинуть автомобиль, водитель «ВАЗ 2114» погиб на месте, так-же есть пострадавшие в автомобиле «ВАЗ 2114», — говорится в сообщении. На месте ДПТ прибыли МЧС, ГАИ, работают медики. Водитель «ВАЗ 2114» погиб в аварии, двоим его пассажирам оказывается медицинская помощь.После столкновения «Газель» загорелась, водитель успел выскочить. Причины произошедшего выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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