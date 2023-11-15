Финансист Осянин: услуги ЖКХ подорожают на 520-580 рублей в месяц

15 ноября 2023 в 06:35 Размер текста - 17 +

Индексы счета на ЖКУ вырастут примерно на 10 — 11% по стране Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти утвердили предельный рост на услуги ЖКХ на период с 2024 по 2028 годы по регионам. В эти четыре года средний предельный рост тарифов составит 9,8—11% ежегодно, это означает, что коммунальные услуги в подорожают на 520-580 рублей в месяц. Об этом сообщил доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. По данным на 1 ноября 2023 года среднестатистическая семья в многоквартирном доме в месяц платит за ЖКХ 5290 рублей. «Таким образом в результате увеличения средних индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10—11% или на 520—580 рублей», — сказал Осянин в беседе с агентством «Прайм». Финансист уточнил, что такая мера необходима, чтобы контролировать уровень инфляции и обеспечивать доступность слуг ЖКХ для населения. Он подчеркнул, что власти стараются сдерживать рост тарифов на ЖКХ в «разумных пределах», обеспечивая экономическую стабильность в стране. В конце октября телеканал RT сообщал, что есть прямые льготы, которые могут снизить расходы россиян по ЖКХ. Одна из таких льгот у ветеранов труда — они имеют право на оплату только половины счетов.

Власти утвердили предельный рост на услуги ЖКХ на период с 2024 по 2028 годы по регионам. В эти четыре года средний предельный рост тарифов составит 9,8—11% ежегодно, это означает, что коммунальные услуги в подорожают на 520-580 рублей в месяц. Об этом сообщил доцент базовой кафедры Финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин. По данным на 1 ноября 2023 года среднестатистическая семья в многоквартирном доме в месяц платит за ЖКХ 5290 рублей. «Таким образом в результате увеличения средних индексов счета на ЖКУ в среднем по стране вырастут на 10—11% или на 520—580 рублей», — сказал Осянин в беседе с агентством «Прайм». Финансист уточнил, что такая мера необходима, чтобы контролировать уровень инфляции и обеспечивать доступность слуг ЖКХ для населения. Он подчеркнул, что власти стараются сдерживать рост тарифов на ЖКХ в «разумных пределах», обеспечивая экономическую стабильность в стране. В конце октября телеканал RT сообщал, что есть прямые льготы, которые могут снизить расходы россиян по ЖКХ. Одна из таких льгот у ветеранов труда — они имеют право на оплату только половины счетов.