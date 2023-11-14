14 ноября 2023

Четверть работников Челябинска возвращались к прежнему работодателю

© Служба новостей «URA.RU»
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К возвращению на прежнее место работы больше склонны мужчины нежели женщины Фото:

Почти четверть работников Челябинска возвращались к своему прежнему работодателю после увольнения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито».

«Аналитики Авито Работы в ноябре 2023 года узнали, что почти четверть работающих жителей Челябинска (23%) за время своей карьеры возвращались к прежнему работодателю. При этом 8% возвращались на ту же должность, а 15% — на другую. Интересно, что по России мужчины оказались более склонными к возвращению к прежнему работодателю, чем женщины (37% против 28%)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Аналитики также отметили, что самая популярная причина возвращения среди сотрудников — более выгодные условия. На это указали в 55% случаев. Другими поводами стали высокая зарплата (25%), лучшие условия труда (24%), равнозначно по 15% — комфортный график и сокращение штата на новом рабочем месте, приятное руководство и коллектив (13%). 10% жителей Челябинска указали, что мотивом для их возвращения стало удобное месторасположение офиса/предприятия.

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Почти четверть работников Челябинска возвращались к своему прежнему работодателю после увольнения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Аналитики Авито Работы в ноябре 2023 года узнали, что почти четверть работающих жителей Челябинска (23%) за время своей карьеры возвращались к прежнему работодателю. При этом 8% возвращались на ту же должность, а 15% — на другую. Интересно, что по России мужчины оказались более склонными к возвращению к прежнему работодателю, чем женщины (37% против 28%)», — говорится в сообщении пресс-службы. Аналитики также отметили, что самая популярная причина возвращения среди сотрудников — более выгодные условия. На это указали в 55% случаев. Другими поводами стали высокая зарплата (25%), лучшие условия труда (24%), равнозначно по 15% — комфортный график и сокращение штата на новом рабочем месте, приятное руководство и коллектив (13%). 10% жителей Челябинска указали, что мотивом для их возвращения стало удобное месторасположение офиса/предприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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