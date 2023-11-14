Четверть работников Челябинска возвращались к прежнему работодателю

15 ноября 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

К возвращению на прежнее место работы больше склонны мужчины нежели женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Почти четверть работников Челябинска возвращались к своему прежнему работодателю после увольнения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Аналитики Авито Работы в ноябре 2023 года узнали, что почти четверть работающих жителей Челябинска (23%) за время своей карьеры возвращались к прежнему работодателю. При этом 8% возвращались на ту же должность, а 15% — на другую. Интересно, что по России мужчины оказались более склонными к возвращению к прежнему работодателю, чем женщины (37% против 28%)», — говорится в сообщении пресс-службы. Аналитики также отметили, что самая популярная причина возвращения среди сотрудников — более выгодные условия. На это указали в 55% случаев. Другими поводами стали высокая зарплата (25%), лучшие условия труда (24%), равнозначно по 15% — комфортный график и сокращение штата на новом рабочем месте, приятное руководство и коллектив (13%). 10% жителей Челябинска указали, что мотивом для их возвращения стало удобное месторасположение офиса/предприятия.

Почти четверть работников Челябинска возвращались к своему прежнему работодателю после увольнения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито». «Аналитики Авито Работы в ноябре 2023 года узнали, что почти четверть работающих жителей Челябинска (23%) за время своей карьеры возвращались к прежнему работодателю. При этом 8% возвращались на ту же должность, а 15% — на другую. Интересно, что по России мужчины оказались более склонными к возвращению к прежнему работодателю, чем женщины (37% против 28%)», — говорится в сообщении пресс-службы. Аналитики также отметили, что самая популярная причина возвращения среди сотрудников — более выгодные условия. На это указали в 55% случаев. Другими поводами стали высокая зарплата (25%), лучшие условия труда (24%), равнозначно по 15% — комфортный график и сокращение штата на новом рабочем месте, приятное руководство и коллектив (13%). 10% жителей Челябинска указали, что мотивом для их возвращения стало удобное месторасположение офиса/предприятия.