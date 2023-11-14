Единороссы завлекают жителей ХМАО бочками с бензином для прохождения теста на знание Конституции. Скрин

ЕР в ХМАО выполнила треть от плана по привлечению сторонников перед выборами

15 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Бочки с бензином вошли в призовой фонд викторины на знание Конституции (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В ХМАО единороссы завлекают жителей ХМАО бочками с бензином и абонементами на автомойки для прохождения теста на знание Конституции. Как рассказали URA.RU источники в политическом истеблишменте, таким образом партия власти пытается выполнить KPI по набору базы сторонников перед выборами президента РФ. За 10 дней до окончания конкурса по реферальной ссылке прошло чуть больше 100 тысяч югорчан, что составляет примерно треть от поставленной Москвой задачи. «За 10 дней до окончания конкурса по реферальной ссылке прошло чуть больше 100 тысяч югорчан, что составляет примерно треть от поставленной Москвой задачи. Муниципалитеты увеличили призовой фонд викторины. В Пыть-Яхе победителя ждет годовой абонемент на услуги автомоек, в Нижневартовске на кону бочки с бензином. Дошло уже до того, что активистов отправляют в школы для проведения уроков „О важном“, посвященных Конституции, задействуют и детские сады. Считается, что дети, вдохновившись на учебе, вместе с родителями дома будут проходить тест знание главного документа страны и заполнят в анкете необходимые персональные данные», — рассказал инсайдер. По данным другого источника, среди югорских муниципалитетов по привлечению жителей лидируют Белоярский, Нижневартовский и Сургутский район. «В аутсайдерах оказались Кондинский район, Пыть-Ях и Когалым. Говорят, что многие сторонники партии бросают тест на полпути из-за мудреной регистрации», — добавил информатор. В группах местных отделений ЕР опубликованы предложения пройти тест по знанию Конституции и выиграть пять бочек с бензином и годовой абонемент на автомойку в Нижневартовске и Пыть-Яхе. На сайтах югорских детских садов размещены публикации, предлагающие принять участие в викторине. Пройти тестирование можно до 25 ноября. В югорском отделении «Единой России» не стали комментировать показатели эффективности. «Мы можем говорить, что уже почти сто тысяч югорчан приняли участие в викторине. Традиционно, больше всего голосов мы получаем от жителей крупных муниципалитетов — это Сургут, Сургутский район, Нижневартовск. Говорить о том, что где-то более активные или менее активные, мы не можем. К викторине присоединились депутаты, общественники и активисты. Проходит и ряд дополнительных мероприятий, приуроченных к 30-летию конституции. В рамках урока „Разговоры о важном“ депутаты и активисты ЕР организуют уроки в рядах старшеклассников», — отметили в партии. Ранее URA.RU писало о том, что Екатеринбург проваливает кампанию «Единой России» перед президентскими выборами. За две недели до окончания акции средний процент исполнения задачи по городу — 4,2%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО единороссы завлекают жителей ХМАО бочками с бензином и абонементами на автомойки для прохождения теста на знание Конституции. Как рассказали URA.RU источники в политическом истеблишменте, таким образом партия власти пытается выполнить KPI по набору базы сторонников перед выборами президента РФ. За 10 дней до окончания конкурса по реферальной ссылке прошло чуть больше 100 тысяч югорчан, что составляет примерно треть от поставленной Москвой задачи. «За 10 дней до окончания конкурса по реферальной ссылке прошло чуть больше 100 тысяч югорчан, что составляет примерно треть от поставленной Москвой задачи. Муниципалитеты увеличили призовой фонд викторины. В Пыть-Яхе победителя ждет годовой абонемент на услуги автомоек, в Нижневартовске на кону бочки с бензином. Дошло уже до того, что активистов отправляют в школы для проведения уроков „О важном“, посвященных Конституции, задействуют и детские сады. Считается, что дети, вдохновившись на учебе, вместе с родителями дома будут проходить тест знание главного документа страны и заполнят в анкете необходимые персональные данные», — рассказал инсайдер. По данным другого источника, среди югорских муниципалитетов по привлечению жителей лидируют Белоярский, Нижневартовский и Сургутский район. «В аутсайдерах оказались Кондинский район, Пыть-Ях и Когалым. Говорят, что многие сторонники партии бросают тест на полпути из-за мудреной регистрации», — добавил информатор. В группах местных отделений ЕР опубликованы предложения пройти тест по знанию Конституции и выиграть пять бочек с бензином и годовой абонемент на автомойку в Нижневартовске и Пыть-Яхе. На сайтах югорских детских садов размещены публикации, предлагающие принять участие в викторине. Пройти тестирование можно до 25 ноября. В югорском отделении «Единой России» не стали комментировать показатели эффективности. «Мы можем говорить, что уже почти сто тысяч югорчан приняли участие в викторине. Традиционно, больше всего голосов мы получаем от жителей крупных муниципалитетов — это Сургут, Сургутский район, Нижневартовск. Говорить о том, что где-то более активные или менее активные, мы не можем. К викторине присоединились депутаты, общественники и активисты. Проходит и ряд дополнительных мероприятий, приуроченных к 30-летию конституции. В рамках урока „Разговоры о важном“ депутаты и активисты ЕР организуют уроки в рядах старшеклассников», — отметили в партии. Ранее URA.RU писало о том, что Екатеринбург проваливает кампанию «Единой России» перед президентскими выборами. За две недели до окончания акции средний процент исполнения задачи по городу — 4,2%.