В Кургане выросли доходы городского бюджета

В бюджет Кургана за три квартала поступило более девяти млрд рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городской бюджет Кургана за три квартала поступило более девяти миллиардов рублей. Чиновники утверждают, что это почти на 37% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с заседания постоянной депутатской комиссии по бюджету, налогам и сборам

«За девять месяцев в бюджет города поступило более 9,6 млрд рублей, что на 36,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Поподробнее рассмотрим из чего складывались доходы», — отчитался директор департамента финансов и имущества мэрии Кургана Игорь Зворыгин, передает корреспондент URA.RU.

Отмечается, что в бюджет города поступило больше двух миллиардов рублей за счет налоговой доходности. Курганские власти также увеличили темпы роста у данной категории — в настоящий момент они достигли 117%. Зворыгин пояснил, что в большая часть средств поступила с налога на доходы физических лиц, так как в городской бюджет поступило больше миллиарда рублей. Увеличены и темп роста — на 26,5%. Со слов директора департамента финансов, рост темпов говорит о том, что в городе растет показатель оплаты труда.

На заседании постоянной депутатской комиссии также прозвучало, что сумма расходов из городского бюджета почти равна доходам. Зворыгин на заседании депутатской комиссии озвучил, что общая сумма расходов составила 9,3 миллиарда рублей. Из них более двух миллиардов потрачено на жилищно-коммунальное хозяйство. Более четырех миллиардов рублей из городского бюджета потрачено на раздел «Образование». Зворыгин пояснил, что этот показатель выше, чем в 2022 году.

Ранее URA.RU писало, что в 2022 году общественное обсуждение бюджета Кургана прошло без обсуждений. Во время публичных слушаний по поводу законопроекта городского бюджета на 2023 год, у чиновников и депутатов не возникло никаких вопросов к документу.