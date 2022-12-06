06 декабря 2022

Общественное обсуждение бюджета Кургана прошло без обсуждений

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания в городской думе. Курган
Директор департамента финансов Игорь Зворыгин (за трибуной) представил проект бюджета города на следующий год Фото:

В Кургане во время публичных слушаний по поводу законопроекта городского бюджета на следующий год, к документу во время заседания не возникло никаких вопросов, передает корреспондент URA.RU. Обсуждение прошло 7 декабря. В нем приняли участие депутаты гордумы и представители мэрии.

Согласно законопроекту бюджета, в следующем году доходы запланированы в размере 7 млрд 534 млн рублей. Расходы — 7 млрд 704 млн рублей. Дефицит указан в 170 млн рублей. «Выступлений во время публичных слушаний не было. Вопросов участники обсуждений докладчикам не задавали», — сообщил корреспондент агентства.

Директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин добавил, что предложения и обращения, которые поступили к проекту бюджета до публичных слушаний, будут учтены в дальнейшей работе над проектом. «Рабочая группа их все рассмотрит, включит в сводную таблицу и даст ответы по интересующим вопросам. По итогам состоявшихся публичных слушаний будут оформлены соответствующее заключение и опубликовано официально», — подчеркнул чиновник.

Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что на слушания перестали приглашать людей, проводят их в заочной форме. «Ко мне обращаются с разными проблемами. Сказал курганцам, чтобы писали свои предложения на публичные слушания. Было только одно обращение, которое касалась строительства дома на улице Сибирской в Кургане. Я его передал», — сказал Камшилов.

Ранее URA.RU писало, что 8 декабря пройдут публичные слушания по проекту регионального бюджета на следующий год. Ожидается, что на них будут присутствовать чиновники, представители налоговой службы и муниципалитетов, общественники.

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В Кургане во время публичных слушаний по поводу законопроекта городского бюджета на следующий год, к документу во время заседания не возникло никаких вопросов, передает корреспондент URA.RU. Обсуждение прошло 7 декабря. В нем приняли участие депутаты гордумы и представители мэрии. Согласно законопроекту бюджета, в следующем году доходы запланированы в размере 7 млрд 534 млн рублей. Расходы — 7 млрд 704 млн рублей. Дефицит указан в 170 млн рублей. «Выступлений во время публичных слушаний не было. Вопросов участники обсуждений докладчикам не задавали», — сообщил корреспондент агентства. Директор департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин добавил, что предложения и обращения, которые поступили к проекту бюджета до публичных слушаний, будут учтены в дальнейшей работе над проектом. «Рабочая группа их все рассмотрит, включит в сводную таблицу и даст ответы по интересующим вопросам. По итогам состоявшихся публичных слушаний будут оформлены соответствующее заключение и опубликовано официально», — подчеркнул чиновник. Депутат Курганской городской думы Иван Камшилов в разговоре с корреспондентом URA.RU отметил, что на слушания перестали приглашать людей, проводят их в заочной форме. «Ко мне обращаются с разными проблемами. Сказал курганцам, чтобы писали свои предложения на публичные слушания. Было только одно обращение, которое касалась строительства дома на улице Сибирской в Кургане. Я его передал», — сказал Камшилов. Ранее URA.RU писало, что 8 декабря пройдут публичные слушания по проекту регионального бюджета на следующий год. Ожидается, что на них будут присутствовать чиновники, представители налоговой службы и муниципалитетов, общественники.
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