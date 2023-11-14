В Челябинске ждут главного инспектора МВД РФ Зайцева

В Челябинск 18 ноября прибудет главный инспектор МВД РФ генерал-майор полиции Роман Зайцев. В рамках инспектирования регионального полицейского главка он встретится с жителями области, сообщили URA.RU 15 ноября в пресс-службе областного ведомства.
«Зайцев проведет личный прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел Челябинской области. Прием будет осуществляться 18 ноября с 10 часов утра в административном здании регионального главка по адресу: Челябинск, улица Елькина, 34», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Там отметили, что встреча с жителями состоится в рамках инспектирования областного главка. Желающие могут записаться на прием по телефону 8 (351) 268-80-34. На встрече при себе необходимо иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение на имя Зайцева.
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