14 ноября 2023

В Челябинске ждут главного инспектора МВД РФ Зайцева

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, погоны, полиция
В Челябинск прибудет главный инспектор МВД РФ генерал-майор полиции Роман Зайцев Фото:

В Челябинск 18 ноября прибудет главный инспектор МВД РФ генерал-майор полиции Роман Зайцев. В рамках инспектирования регионального полицейского главка он встретится с жителями области, сообщили URA.RU 15 ноября в пресс-службе областного ведомства.

«Зайцев проведет личный прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел Челябинской области. Прием будет осуществляться 18 ноября с 10 часов утра в административном здании регионального главка по адресу: Челябинск, улица Елькина, 34», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Там отметили, что встреча с жителями состоится в рамках инспектирования областного главка. Желающие могут записаться на прием по телефону 8 (351) 268-80-34. На встрече при себе необходимо иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение на имя Зайцева.

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В Челябинск 18 ноября прибудет главный инспектор МВД РФ генерал-майор полиции Роман Зайцев. В рамках инспектирования регионального полицейского главка он встретится с жителями области, сообщили URA.RU 15 ноября в пресс-службе областного ведомства. «Зайцев проведет личный прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел Челябинской области. Прием будет осуществляться 18 ноября с 10 часов утра в административном здании регионального главка по адресу: Челябинск, улица Елькина, 34», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Там отметили, что встреча с жителями состоится в рамках инспектирования областного главка. Желающие могут записаться на прием по телефону 8 (351) 268-80-34. На встрече при себе необходимо иметь паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность, а также письменное обращение на имя Зайцева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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