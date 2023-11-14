МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Челябинской области

15 ноября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Жителям региона рекомендуют соблюдать скоростной режим и правила обгона на трассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать скоростной режим, а также правила обгона на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС региона. «По прогнозу синоптиков на Южном Урале ожидается ухудшение погодных условий: дождь со снегом, в ближайшие дни понижение температуры воздуха. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям региона учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно на дальние расстояния», — рассказали в ведомстве. Сотрудники МЧС рекомендуют перед дальней поездкой проверить работоспособность тормозной системы, системы освещения и очистки стекол. Также стоит следить за уровнем омывающей жидкости, соблюдать скоростной режим и правила обгона на трассе.

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать скоростной режим, а также правила обгона на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС региона. «По прогнозу синоптиков на Южном Урале ожидается ухудшение погодных условий: дождь со снегом, в ближайшие дни понижение температуры воздуха. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям региона учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно на дальние расстояния», — рассказали в ведомстве. Сотрудники МЧС рекомендуют перед дальней поездкой проверить работоспособность тормозной системы, системы освещения и очистки стекол. Также стоит следить за уровнем омывающей жидкости, соблюдать скоростной режим и правила обгона на трассе.