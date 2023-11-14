14 ноября 2023

МЧС предупредило об ухудшении погодных условий в Челябинской области

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Жителям региона рекомендуют соблюдать скоростной режим и правила обгона на трассе Фото:

Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать скоростной режим, а также правила обгона на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС региона.

«По прогнозу синоптиков на Южном Урале ожидается ухудшение погодных условий: дождь со снегом, в ближайшие дни понижение температуры воздуха. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям региона учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно на дальние расстояния», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС рекомендуют перед дальней поездкой проверить работоспособность тормозной системы, системы освещения и очистки стекол. Также стоит следить за уровнем омывающей жидкости, соблюдать скоростной режим и правила обгона на трассе.

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Жителей Челябинской области предупредили об ухудшении погодных условий и призвали соблюдать скоростной режим, а также правила обгона на трассе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС региона. «По прогнозу синоптиков на Южном Урале ожидается ухудшение погодных условий: дождь со снегом, в ближайшие дни понижение температуры воздуха. Сотрудники МЧС рекомендуют жителям и гостям региона учитывать погодные условия при планировании поездок, особенно на дальние расстояния», — рассказали в ведомстве. Сотрудники МЧС рекомендуют перед дальней поездкой проверить работоспособность тормозной системы, системы освещения и очистки стекол. Также стоит следить за уровнем омывающей жидкости, соблюдать скоростной режим и правила обгона на трассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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