28 октября 2023
27 октября 2023

Власти Кургана планируют отремонтировать 100 дворов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ремонт запланирован в рамках проекта «100 дворов» (архивное фото) Фото:

В Кургане планируются ремонт и благоустройство 100 дворов многоквартирных домов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

«В 2024 году в Кургане планируется реализация проекта „100 дворов“, во время которого будут проведены ремонты и благоустройство дворов многоквартирных домов. Замгубернатора Константин Малышев отметил, что подбор ведется с учетом заинтересованности самих жителей, готовых принять участие в проекте», — сообщили в telegram-канале правительства.

В качестве примера взаимодействия управляющих компаний и собственников квартир пресс-служба приводит двор дома по б. Солнечный, 6. «Активные жители вместе со своей УК „Актив“ за собственные деньги отремонтировали корт, стараются приводить дворы в порядок, прилагают усилия, чтобы попасть в программы по благоустройству», — отметили в правительстве.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил 30 миллионов рублей на строительство и наполнение парков в Заозерном и Рябково. Также губернатор дал получение главе Кургана Елене Ситниковой, чтобы та отрабатывала вопросы благоустройства и ремонта дворов, взаимодействуя с жителями города.

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В Кургане планируются ремонт и благоустройство 100 дворов многоквартирных домов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «В 2024 году в Кургане планируется реализация проекта „100 дворов“, во время которого будут проведены ремонты и благоустройство дворов многоквартирных домов. Замгубернатора Константин Малышев отметил, что подбор ведется с учетом заинтересованности самих жителей, готовых принять участие в проекте», — сообщили в telegram-канале правительства. В качестве примера взаимодействия управляющих компаний и собственников квартир пресс-служба приводит двор дома по б. Солнечный, 6. «Активные жители вместе со своей УК „Актив“ за собственные деньги отремонтировали корт, стараются приводить дворы в порядок, прилагают усилия, чтобы попасть в программы по благоустройству», — отметили в правительстве. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил 30 миллионов рублей на строительство и наполнение парков в Заозерном и Рябково. Также губернатор дал получение главе Кургана Елене Ситниковой, чтобы та отрабатывала вопросы благоустройства и ремонта дворов, взаимодействуя с жителями города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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