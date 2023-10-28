Власти Кургана планируют отремонтировать 100 дворов

29 октября 2023 в 03:16 Размер текста - 17 +

Ремонт запланирован в рамках проекта «100 дворов» (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане планируются ремонт и благоустройство 100 дворов многоквартирных домов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «В 2024 году в Кургане планируется реализация проекта „100 дворов“, во время которого будут проведены ремонты и благоустройство дворов многоквартирных домов. Замгубернатора Константин Малышев отметил, что подбор ведется с учетом заинтересованности самих жителей, готовых принять участие в проекте», — сообщили в telegram-канале правительства. В качестве примера взаимодействия управляющих компаний и собственников квартир пресс-служба приводит двор дома по б. Солнечный, 6. «Активные жители вместе со своей УК „Актив“ за собственные деньги отремонтировали корт, стараются приводить дворы в порядок, прилагают усилия, чтобы попасть в программы по благоустройству», — отметили в правительстве. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил 30 миллионов рублей на строительство и наполнение парков в Заозерном и Рябково. Также губернатор дал получение главе Кургана Елене Ситниковой, чтобы та отрабатывала вопросы благоустройства и ремонта дворов, взаимодействуя с жителями города.

В Кургане планируются ремонт и благоустройство 100 дворов многоквартирных домов в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Курганской области. «В 2024 году в Кургане планируется реализация проекта „100 дворов“, во время которого будут проведены ремонты и благоустройство дворов многоквартирных домов. Замгубернатора Константин Малышев отметил, что подбор ведется с учетом заинтересованности самих жителей, готовых принять участие в проекте», — сообщили в telegram-канале правительства. В качестве примера взаимодействия управляющих компаний и собственников квартир пресс-служба приводит двор дома по б. Солнечный, 6. «Активные жители вместе со своей УК „Актив“ за собственные деньги отремонтировали корт, стараются приводить дворы в порядок, прилагают усилия, чтобы попасть в программы по благоустройству», — отметили в правительстве. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков выделил 30 миллионов рублей на строительство и наполнение парков в Заозерном и Рябково. Также губернатор дал получение главе Кургана Елене Ситниковой, чтобы та отрабатывала вопросы благоустройства и ремонта дворов, взаимодействуя с жителями города.