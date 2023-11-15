В Госдуме рассказали, какие доплаты положены пенсионерам

Госдума: пенсионерам полагаются доплаты и перерасчеты

15 ноября 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Пенсионеры в России имеют право на дополнительные выплаты при соблюдении определенных условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России направят более десяти триллионов рублей на пенсионные выплаты. URA.RU рассказывает, какие выплаты положены пенсионерам в стране. Госдума в своем telegram-канале напомнила о семерых из них. Доплата до прожиточного минимума Если общий доход пенсионера составляет меньше суммы прожиточного минимума, то ему положены дополнительные выплаты от государства. Благодаря этой доплате, доход пенсионера будет соответствовать прожиточному минимуму в зависимости от региона. Ежемесячная выплата Ежемесячная пенсионная выплата полагается определенным категориям граждан. В нее входят ветераны, инвалиды, узники концлагерей, Герои России, Герои СССР и ряд других. Помимо самой выплаты получатели также имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение. Доплаты за иждивенцев Если на обеспечении пенсионера находится нетрудоспособный гражданин, получателю полагается дополнительная прибавка к пенсии. Максимальная сумма такой доплаты на сегодня — 7567 рублей. «Сельские» выплаты Если пенсионер 30 лет и более проработал в сельской местности, размер его пенсии на 25% больше обычной. В 2023 году размер доплаты составил 1891 рубль. В Госдуме отметили, что даже если пенсионер переехал из сельской местности, он все равно не повышенной пенсии. Перерасчет пенсии после 80 лет Для пенсионеров 80 лет и старше денежная выплата повышается в два раза. Она назначается автоматически с момента достижения нужного возраста. Доплаты для жителей Крайнего Севера Россияне, которые более 15 лет проработали в районе Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию. Для ее получения общий стаж работы должен составлять 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Размер повышенной пенсии на 30% выше традиционной. Если пенсионер работал 20 лет в районе, приравненного к Крайнему Северу, он также имеет право на повышенную доплату. Ее размер на 30% выше обычной пенсии. Выплаты за выдающиеся достижения Героям России и СССР, а также Героям Соцтруда и Героям труда России положена дополнительная доплата. Также это касается и тех, кто имеют особые ордена или являются лауреатом государственной премии. Размер выплаты рассчитывается в процентах и составляет от 250 до 415% от категории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России направят более десяти триллионов рублей на пенсионные выплаты. URA.RU рассказывает, какие выплаты положены пенсионерам в стране. Госдума в своем telegram-канале напомнила о семерых из них. Если общий доход пенсионера составляет меньше суммы прожиточного минимума, то ему положены дополнительные выплаты от государства. Благодаря этой доплате, доход пенсионера будет соответствовать прожиточному минимуму в зависимости от региона. Ежемесячная пенсионная выплата полагается определенным категориям граждан. В нее входят ветераны, инвалиды, узники концлагерей, Герои России, Герои СССР и ряд других. Помимо самой выплаты получатели также имеют право на бесплатное лекарственное обеспечение и санаторно-курортное лечение. Если на обеспечении пенсионера находится нетрудоспособный гражданин, получателю полагается дополнительная прибавка к пенсии. Максимальная сумма такой доплаты на сегодня — 7567 рублей. Если пенсионер 30 лет и более проработал в сельской местности, размер его пенсии на 25% больше обычной. В 2023 году размер доплаты составил 1891 рубль. В Госдуме отметили, что даже если пенсионер переехал из сельской местности, он все равно не повышенной пенсии. Для пенсионеров 80 лет и старше денежная выплата повышается в два раза. Она назначается автоматически с момента достижения нужного возраста. Россияне, которые более 15 лет проработали в районе Крайнего Севера имеют право на повышенную пенсию. Для ее получения общий стаж работы должен составлять 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Размер повышенной пенсии на 30% выше традиционной. Если пенсионер работал 20 лет в районе, приравненного к Крайнему Северу, он также имеет право на повышенную доплату. Ее размер на 30% выше обычной пенсии. Героям России и СССР, а также Героям Соцтруда и Героям труда России положена дополнительная доплата. Также это касается и тех, кто имеют особые ордена или являются лауреатом государственной премии. Размер выплаты рассчитывается в процентах и составляет от 250 до 415% от категории.