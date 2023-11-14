Поход к косметологу закончился для тюменки серьезными травмами

В Тюмени будут судить хозяйку косметологии, в которой пострадала тюменка

15 ноября 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Процедура по подтяжке кожи закончилась для жительницы Тюмени серьезными травмами Фото: Размик Закарян © URA.RU После похода в косметологию на процедуры по подтяжке кожи у жительницы Тюмени была диагностирована нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что салоном владела 28-летняя женщина из Новосибирской области, которая теперь пойдет под суд по п.«а» ч.2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору. «Женщина арендовала офисное помещение в областном центре, где разместила аппарат, не имеющий установленной законом маркировки и документации, и не предназначенный для проведения таких процедур. В качестве врача-косметолога для оказания косметологической услуги она привлекла тюменку, не имеющую соответствующей подготовки. В августе 2022 года соучастницы оказали потерпевшей услугу по подтяжке кожи за 7,5 тыс. рублей. В результате у женщины возникло заболевание нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов, что причинило ее здоровью вред средней тяжести», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что потерпевшая также заявила гражданский иск на сумму более 3 млн рублей. Уголовное дело будет рассматриваться Ленинским судом Тюмени. Предпринимательнице грозит до шести лет лишения свободы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После похода в косметологию на процедуры по подтяжке кожи у жительницы Тюмени была диагностирована нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов. Об этом сообщает telegram-канал областной прокуратуры. Там добавили, что салоном владела 28-летняя женщина из Новосибирской области, которая теперь пойдет под суд по п.«а» ч.2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору. «Женщина арендовала офисное помещение в областном центре, где разместила аппарат, не имеющий установленной законом маркировки и документации, и не предназначенный для проведения таких процедур. В качестве врача-косметолога для оказания косметологической услуги она привлекла тюменку, не имеющую соответствующей подготовки. В августе 2022 года соучастницы оказали потерпевшей услугу по подтяжке кожи за 7,5 тыс. рублей. В результате у женщины возникло заболевание нейропатия левого срединного и правого локтевого нервов, что причинило ее здоровью вред средней тяжести», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что потерпевшая также заявила гражданский иск на сумму более 3 млн рублей. Уголовное дело будет рассматриваться Ленинским судом Тюмени. Предпринимательнице грозит до шести лет лишения свободы.