Владельцы скандального рынка под Челябинском попались на неуплате штрафов

Владельцы рынка в Кременкуле на двоих насобирали свыше 4 млн рублей штрафов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владельцы одного из рынков под Челябинском, являющиеся братьями, попались на неуплате штрафов ГИБДД. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, на двоих они задолжали более 4 млн рублей. По данным агентства, мужчины владеют крупнейшим оптовым рынком, недавно открывшемся в поселок Кременкуль.

«Накануне был арестован и изъят автомобиль BMW X7. Когда проводились арестные мероприятия немецкого кроссовера, сотрудники ГИБДД для проверки документов остановили еще один заметный автомобиль — Toyota Land Cruiser 200. Выяснилось, что за рулем японского внедорожника находится брат владельца BMW X7. У мужчин общий бизнес — рынок, недавно появившийся в пригороде Челябинска. И подобно брату, хозяин джипа также является злостным должником», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

Владелец японского внедорожника, в отличие от брата, который был вынужден расстаться с автомобилем, оценил обстановку и решил сначала поторговаться с приставами, пытался убедить их разрешить ему частично погасить долги. Однако позиция сотрудников органа принудительного исполнения была непреклонна. Бизнесмен оплатил все штрафы на месте. Всего на сумму свыше 171 тысячи рублей.

«Погашение долгов позволило ему уехать с места остановки на своем внедорожнике, который пока остается в статусе арестованного и оставлен на ответственное хранение водителю. Арест будет снят, когда денежные средства поступят на депозит службы судебных приставов и исполнительные производства будут окончены», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ведомстве сообщили об аресте BMW X7. Его владелец задолжал по оплате дорожных штрафов и услуг ЖКХ. Общая сумма долга превысила 4 млн рублей. В случае, если необходимая сумма не будет оплачена, элитную иномарку продадут на аукционе.